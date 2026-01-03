टीकाकारांना मी त्यांच्याच... सचिन पिळगावकरांचा ट्रोलर्सवर पलटवार; चार वाक्यात विषय संपवला

वयाच्या चौथ्या वर्षांपासून अभिनयाची सुरुवात करणारे लोकप्रिय मराठी अभिनेते सचिन पिळगावकर याची लहान असतानाच चित्रपटांचं दिग्दर्शनही केलं. ते उत्तम लेखक, अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माता आहेत. त्यांनी आज्ज्वर अनेक कामं केलीयेत. मराठीसोबतच त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्येही आपलं स्थान निर्माण केलं. त्यांनी मराठी सिनेसृष्टीला अनेक अजरामर चित्रपट दिले. मात्र कामाचा आवाका इतका असूनही सचिन सोशल मीडियावर ट्रोल होताना दिसतात. ते त्यांच्या आठवणी मुलाखतीमध्ये सांगताना दिसतात. मात्र प्रेक्षकांना ती अतिशोयोक्ती वाटल्याने ते अभिनेत्यांना ट्रोल करतात. आता अखेर सचिन यांनी पहिल्यांदाच या विषयावर भाष्य केलं आहे. .सचिन लवकरच 'मी होणार सुपरस्टार छोटे उस्ताद ४' च्या मंचावर दिसणार आहेत. त्यानिमित्ताने त्यांनी 'मुंटा'ला मुलाखत दिली. यात त्यांना ट्रोलिंगबद्दल विचारण्यात आलं. यावेळेस बोलताना ए म्हणाले, 'मुळात ट्रोलिंग करणाऱ्यांना तुम्ही केलेलं काम माहीत नसेल, तर त्यांना बोलण्यात काही अर्थ नाही. करिअरच्या ६२व्या वर्षी मी त्यांना इतका महत्त्वाचा वाटत असेन, लोकप्रिय असेन, तर आजवर मी जे काही कमावलं, ती परमेश्वराची कृपा आहे. कदाचित टीकाकारांना मी त्यांच्या वयाचा वाटतो, म्हणून ते टीका करतात. माझ्यावर प्रेम करणाऱ्यांची संख्या किती मोठी आहे, याची मला जाणीव आहे. मी काम करत राहणार. तुमचं भलं व्हावं, असा आशीर्वाद टीकाकारांना देईन.'.लवकरच स्टार प्रवाहवर 'मी होणार सुपरस्टार छोटे उस्ताद ४' प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ३ जानेवारीपासून रात्री ९ वाजता हा कार्यक्रम सुरू होणार आहे. या कार्यक्रमात सचिन परीक्षकाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. त्यांच्यासोबत लोकप्रिय गायिका वैशाली सामंत आणि गायक आदर्श शिंदे हे दोघे दिसतील. .पहिला चित्रपट हिट, नंतर फ्लॉपची रांगच लागली; एका रात्रीत स्टार झालेली साध्या घरातली मराठी मुलगी, तुम्ही ओळखलंत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.