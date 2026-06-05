कोकणात 'या' ठिकाणी झालंय सई ताम्हणकरच्या 'तुंबाडची मंजुळा'चं शूटिंग; कलाकारांनीच सांगितलं गावाचं नाव

सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीत नवनवीन प्रयोग केले जातायत. त्यातलाच एक प्रयोग म्हणजे प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला 'तुंबाडची मंजुळा' हा चित्रपट. या चित्रपटात अभिनेत्री सई ताम्हणकर, जितेंद्र जोशी, ओम भुतकर, उषा नाडकर्णी, मकरंद अनासपुरे, अंशुमन विचारे असे बरेच कलाकार आहेत. हा चित्रपट एका वेगळ्याच विषयावर भाष्य करतोय. भीती, हसू यातून प्रेक्षकांना प्रश्न विचारणारा हा चित्रपट ५ जून रोजी प्रदर्शित झालाय. मात्र हा चित्रपट कुठे शूट झालाय तुम्हाला ठाऊक आहे का? .नुकतीच या चित्रपटाच्या टीमने लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी हा चित्रपट कुठे शूट झाला याबद्दल सांगितलंय. या मुलाखतीत बोलताना चित्रपटाचे दिग्दर्शक विशाल देवरुखकर म्हणाले, 'मी स्वतः कोकणातला आहे आणि मी माझ्या नजरेतून कोकण पाहिलंय. ते कोकण मला महाराष्ट्रासमोर मांडायचं होतं. ते कोकण खूप सुंदर आहे. त्यामुळे माझ्या गावातच कुडाळमध्ये शूटिंग झालंय. आणि त्या सिनेमाच्या कथेची गरजसुद्धा कोकण होती. त्यामुळे कुडाळमध्ये शूट झालंय. 'काकण'चं शुटिंगही तिथेच झालेलं.' .कोकणात शूटिंगचा अनुभव कोकणातला शूटिंगचा अनुभव सांगताना सई ताम्हणकर म्हणते, 'उत्तम जेवण, उत्तम निसर्ग आणि उत्तम माणसं, जगण्यासाठी गरजेच्या तीनही गोष्टी कोकणात असतात. त्यामुळे कोकणात शूटिंग करायचा अनुभव खूप सुंदर असतो.' यावर जितेंद्र जोशी म्हणतो, 'शहरातल्या माणसाकडे मक्ता असतो तो व्यवसायाचा. तो महत्वाचा असतोच. पण जी माणसं जपून ठेवतात ना, आजही आपल्या सारवलेल्या जमिनीत, आजही आपल्या गाई- गुरांच्या गोठ्यात, आपल्या दशावतारात, आजही नमनामध्ये, आजही गाऱ्हाणं घालताना फक्त कोकणाचं नाही अख्ख्या महाराष्ट्राचं गाऱ्हाणं घालतात म्हणून ती जी कोकणातली माणसं आहेत ना ती अमूल्य आहेत. ती कशातच मोजता येणार नाहीत.' .'लग्नानंतर होईलच प्रेम'ची पार्टी अन् 'झिंगाट'वर थिरकली मृणाल दुसानिस; जबरदस्त डान्स पाहून चाहते म्हणाले- अरे ही तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.