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Movie Review : तुंबाडची मंजुळा - भय-रहस्याला विनोदाची उत्तम झालर

Tumbadchi Manjula Marathi Movie Review : तुंबाडची मंजुळा हा सिनेमा नुकताच रिलीज झाला. सई ताम्हणकर, जितेंद्र जोशी, ओम भुतकर यांची या सिनेमात मुख्य भूमिका आहे. जाणून घेऊया कसा आहे हा सिनेमा.
Tumbadchi Manjula Marathi Movie Review

Tumbadchi Manjula Marathi Movie Review

esakal

Santosh Bhingarde
Updated on

Movie Review In Marathi :गेले अनेक दिवस मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये चर्चा रंगलेली होती ती तुंबाडची मंजुळा या चित्रपटाची. कारण तगडी स्टारकास्ट आणि त्यातच रहस्याने पूरेपूर भरलेला टीझर आणि ट्रेलर पाहिल्यानंतर या चित्रपटाबाबत कमालीची उत्सुकता लागलेली होती. आता हा चित्रपट सगळीकडे प्रदर्शित झाला आहे. रहस्य, भय आणि विनोदाची उत्तम सांगड दिग्दर्शक विविध कोरगावकरने या चित्रपटात घातली आहे. एका कन्नड चित्रपटाचा हा रिमेक आहे आणि त्याला मराठीचा उत्तम टच देण्यात आला आहे. कोकणातील एका गावात घडणारी ही गोष्ट आहे.

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Sai Tamhankar
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