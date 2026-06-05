Movie Review : तुंबाडची मंजुळा - भय-रहस्याला विनोदाची उत्तम झालर

Movie Review In Marathi :गेले अनेक दिवस मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये चर्चा रंगलेली होती ती तुंबाडची मंजुळा या चित्रपटाची. कारण तगडी स्टारकास्ट आणि त्यातच रहस्याने पूरेपूर भरलेला टीझर आणि ट्रेलर पाहिल्यानंतर या चित्रपटाबाबत कमालीची उत्सुकता लागलेली होती. आता हा चित्रपट सगळीकडे प्रदर्शित झाला आहे. रहस्य, भय आणि विनोदाची उत्तम सांगड दिग्दर्शक विविध कोरगावकरने या चित्रपटात घातली आहे. एका कन्नड चित्रपटाचा हा रिमेक आहे आणि त्याला मराठीचा उत्तम टच देण्यात आला आहे. कोकणातील एका गावात घडणारी ही गोष्ट आहे. . केशव (ओम भुतकर) च्या आजीचे निधन झालेले असते. तिच्या अंत्यविधीकरिता गावातील सगळी मंडळी केशवच्या घरी जमलेली असतात. रवी अण्णा (जितेंद्र जोशी), सतीश (अंशुमन विचारे) दिघ्या (गणेश पंडित) अशी काही मंडळी गावातील म्होरकी असतात. रवी अण्णा गावातील सगळ्यांना मदत करणारा तरुण असतो. दरम्यान एक दिवशी केशवला भुतबाधा झाली आहे अशी कुणकुण गावातील मंडळींना लागते. त्यामुळे सगळे गावकरी भयभीत झालेले असात. गावामध्ये गोंधळाचे वातावरण तराय झालेले असते. त्यामुळे सगळे गावकरी एक बैठक घेतत आणि केशवच्या अंगामध्ये घुसलेले भूत उतरविण्यासाठी करुणाकर गुरूजी (मकरंद अनासपुरे) यांना गावामध्ये पाचारण केले जाते. .करुणाकर गुरुजी केशवच्या अंगातील भूत उतरविण्याचा वेगवेगळे प्रयोग करीत असतात. त्याच वेळी मंजुळा नावाच्या भुताने केशवला झपाटलेले आहे असे सगळ्यांना वाटते आणि मग कशा प्रकारे गोंधळ आणि गडबड सुरू होते...गावातील प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या परीने वेगळीच शक्कल कशी लढवितो...रवी अण्णा यामध्ये नेमकी काय भूमिका घेतो...मंजुळा कोण असते आणि केशवला तिने खरोखर झपाटलेले असते का...किंवा निव्वळ ही अफवा असते...या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी हा चित्रपट पाहावा लागेल. .दिग्दर्शक विविध कोरगावकरचा हा पहिलाच मराठी चित्रपट आहे आणि त्याने चांगला प्रयत्न केला आहे. मोठमोठे कलाकार असतानासुद्धा त्याने प्रत्येक कलाकाराला योग्य असा न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. रहस्य, विनोद आणि भय याबरोबरच गावकरी आणि त्यांच्या मनातील चलबिचल वगैरे बाबी त्याने पडद्यावर छान मांडल्या आहेत. भयपटाच्या चौकटीत मांडलेली ही कथा उत्तरार्धात समाजातील काही अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तवाकडे लक्ष वेधणारी आहे..अभिनेता जितेंद्र जोशी, सई ताम्हणकर, मकरंद अनासपुरे, उषा नाडकर्णी, अंशुमन विचारे, योगेश शिरसाट, गणेश पंडित, वर्षा दांदळे, सिद्धेश्वर झाडबुके, शार्दुल सराफ, रिल स्टार अर्थव रुके, प्रियल नाईक आदी कलाकारांनी आपापली कामे चोख केली आहेत..ओम भुतकरने साकारलेल्या केशवच्या भूमिकेतील निरागसपणा, गोंधळ आणि प्रसंगानुरूप बदलणारे भाव प्रभावीपणे मांडलेले आहेत. जितेंद्र जोशी यांनी साकारलेला रवी अण्णा गावातील प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व म्हणून लक्ष वेधून घेणारा झाला आहे. मकरंद अनासपुरे यांची करुणाकर गुरुजी ही व्यक्तिरेखा चित्रपटातील विनोदाचा महत्त्वाचा स्रोत ठरणारी आहे. त्यांनी ही भूमिका आपल्या स्टाईलने साकारली आहे..मात्र चित्रपटाला खरा भावनिक आणि आशयघन आयाम मिळतो तो सई ताम्हणकरच्या शोभा या व्यक्तिरेखेमध्ये. सईने परिस्थितीने गांजलेल्या, आयुष्याच्या चक्रात अडकलेल्या आणि अंतर्मुख वेदना बाळगणाऱ्या स्त्रीची भूमिका अत्यंत संयतपणे उभी केली आहे. विशेषतः तिच्या डोळ्यांतून व्यक्त होणाऱ्या भावना अनेक प्रसंगांत संवादांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात. उषा नाडकर्णी, अंशुमन विचारे आणि इतर कलाकारांनीही आपल्या भूमिका समर्थपणे निभावत कथेला आवश्यक असा आधार दिला आहे. सिद्धेश्वर झाडबुकेदेखील छोट्य़ाशा भूमिकेत कमालीचा भाव खाऊन गेला आहे..तांत्रिक बाजूंचा विचार केला तर कौशल गोस्वामी यांचे छायाचित्रण चित्रपटाची एक जमेची बाजू आहे. कोकणातील निसर्ग, गावातील वातावरण आणि रहस्यपूर्ण प्रसंग त्यांनी प्रभावीपणे टिपले आहेत. भय, विनोद आणि रहस्य या तिन्ही भावनांना पूरक अशी दृश्यरचना चित्रपटभर पाहायला मिळते. संगीताच्या बाबतीतही चित्रपट निराश करत नाही. . 'तर्राट', 'झाडाने धरलंय भूत' आणि 'देवा मला पाव की रं' ही गाणी विशेष लक्ष वेधून घेणारी झाली आहेत. प्रसिद्ध संगीतकार व गायक विशाल दादलानी यांच्या दमदार आवाजातील 'तर्राट' गाणे चित्रपटाला ऊर्जा देते, तर अवधूत गुप्ते यांच्या आवाजातील 'झाडाने धरलंय भूत' कथानकातील रहस्य आणि विनोद अधिक रंगतदार बनवते. पार्श्वसंगीत प्रसंगांचा प्रभाव वाढवण्यास मदत करते. तरीही चित्रपटाचा पूर्वार्ध काहीसा रेंगाळलेला वाटतो. त्यामुळे सुरुवातीला कथानक म्हणावी तशी गती घेत नाही. मात्र उत्तरार्धात येणाऱ्या घडामोडी अधिक प्रभावी वाटतात. एकूणच हा चित्रपट हा भय, विनोद आणि सामाजिक आशय यांची सांगड घालण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. रहस्यामध्ये गुंतवून ठेवणारा आणि विनोदाची उत्तम झालर असलेला हा चित्रपट आहे..आधी निर्मात्यांवर लैंगिक छळाचे आरोप नंतर स्वतःच दिली खोटेपणाची कबुली ! शिल्पा शिंदेवर हिना खान भडकली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.