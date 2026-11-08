Emotional Post by Saira Banu : "दिवाळीच्या प्रकाशात एक वेगळीच जादू असते, आमची फोटो काढण्याची होती परंपरा"; पाली हिलच्या बंगल्यातील जुन्या आठवणींना उजाळा देत चाहत्यांचेही पाणावले डोळे

दिवाळीचा सण संपूर्ण देशभरात मोठ्या उत्साहात, रोषणाईत आणि आनंदात साजरा केला जात असताना, बॉलिवूडच्या दिग्गज आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री सायरा बानो यांनी शेअर केलेल्या एका अत्यंत भावूक पोस्टने लाखो चाहत्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीचे महानायक आणि आपले दिवंगत पती दिलीप कुमार (युसूफ साहेब) यांच्या आठवणीत सायरा बानो दिवाळीच्या दिवशी अत्यंत भावूक झाल्या आहेत..दरवर्षी दिवाळीच्या दिवशी दिलीप साहेबांसोबत पणत्यांच्या प्रकाशात फोटो काढण्याची आपली एक अत्यंत लाडकी परंपरा होती, अशी आठवण सांगत त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेले काही दुर्मिळ जुने फोटो सध्या तुफान व्हायरल होत आहेत.."दिवाळीच्या प्रकाशात एक वेगळीच जादू असते; आमची ती फोटो काढण्याची परंपरा..."आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून देताना सायरा बानो यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले, "दिवाळी या सणात एक वेगळीच जादू आणि सकारात्मक ऊर्जा असते. अंधारावर प्रकाशाचा आणि नकारात्मकतेवर सकारात्मकतेचा हा विजय असतो. साहिब हयात असताना आमच्या घरात दिवाळीचा आनंद काही औरच असायचा. दरवर्षी दिवाळीच्या रात्री दिव्यांच्या आणि पणत्यांच्या लखलखत्या प्रकाशात साहेबांसोबत बसून एक सुंदर फोटो काढून घेण्याची आमची एक खास वार्षिक परंपरा होती.".Ganga returns to Haridwar Har Ki Pauri : १८ दिवसांनंतर अखेर 'तिचे' पुनरागमन! ऐन दिवाळीच्या दिवशी वाहू लागला खळाळता प्रवाह; घाटांवर भाविकांचा महापूर.त्यांनी शेअर केलेल्या या जुन्या थ्रोबॅक फोटोंमध्ये दिलीप कुमार आणि सायरा बानो पारंपरिक पोशाखात, चेहऱ्यावर निखळ हास्य ठेवून दिव्यांच्या प्रकाशात एकत्र बसलेले दिसत आहेत..पाली हिलच्या बंगल्यात रंगायची दिवाळी; सिनेसृष्टीतील कलाकारांची व्हायची मांदियाळीदिलीप कुमार आणि सायरा बानो यांच्या वांद्रे येथील पाली हिलवरील प्रसिद्ध बंगल्यात दिवाळीचा सण नेहमीच भव्यतेने साजरा केला जायचा. राजकपूर, देव आनंद, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन यांच्यासह अनेक दिग्गज कलाकार दरवर्षी दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आणि फराळाचा आस्वाद घेण्यासाठी त्यांच्या घरी हजेरी लावायचे. "तो काळ, ते दिवस आणि साहेबांचे ते प्रेमळ हास्य आज माझ्या सोबत नसले, तरी त्यांच्या आठवणींचा दिवा माझ्या हृदयात सदैव तेवत राहील," अशा अत्यंत हळव्या शब्दांत सायरा बानो यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत..Sayaji Shinde Karjat Tree Felling Protest News : "पर्यावरण मंत्र्यांना पर्यावरणाचा किती गंध आहे?"; अभिनेते सयाजी शिंदे यांचा कर्जतमधील वृक्षतोडीवरून सरकारवर घणाघात.चाहत्यांकडून सायरा बानो यांना धीर; पोस्टवर प्रेमाचा वर्षावदिलीप कुमार यांच्या निधनानंतर सायरा बानो अनेकदा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्या आयुष्यातील अनमोल आठवणींना उजाळा देत असतात. या भावनिक पोस्टच्या शेवटी त्यांनी सर्व देशवासीयांना दिवाळीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या: "या दिवाळीचा दिव्य प्रकाश तुम्हा सर्वांच्या आयुष्यात आनंद, उत्तम आरोग्य, सुख-शांती आणि समृद्धी घेऊन येवो." त्यांच्या या पोस्टवर बॉलिवूड सेलिब्रिटींसह हजारो चाहत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या असून, "दिलीप साहेब आजही प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात जिवंत आहेत," अशा भावना व्यक्त करत नेटकऱ्यांनी सायरा बानो यांना प्रेम आणि आधार दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.