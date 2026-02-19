सलमान खानच्या आजोबांना मिळालेला जमिनीत गाडलेला खजिना; त्यांनी त्या पैशांचं काय केलं? सरकारला न देता सरळ...

सलमान खानचे वडीलआणि हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज लेखक सलीम खान सध्या आयसीयूमध्ये आहेत. अनेक कलाकार त्यांची भेट घेत आहेत.मात्र सलमानच्या आजोबांना एक खजिना सापडला होता असं सांगितलं जातं. सलीम खान यांचे वडील अब्दुल रशीद खान हे ब्रिटीशकालीन भारतीय शाही पोलीस दलात वरिष्ठ अधिकारी होते. ज्या काळात भारतीयांना उच्च पदांवर स्थान मिळणं कठीण होतं, त्या काळात त्यांनी इंदूरमध्ये DIG पदापर्यंत मजल मारली होती. त्यांच्या शौर्यामुळे इंदूरचे महाराजा यशवंतराव होळकर यांनी त्यांना 'दिलेर जंग' ही पदवी देऊन गौरवलं होतं..सलीम खान यांचा जन्म १९३५ मध्ये इंदूरमध्ये झाला, परंतु त्यांचं बालपण संघर्षाने भरलेलं होते. अवघ्या ९ व्या वर्षी त्यांच्या मातोश्री सिद्दीका बानो आणि १४ व्या वर्षी वडिलांचं छत्र हरपलं. त्यांचे पूर्वज मूळचे अफगाणिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वामधील पश्तून (अलाकोजाई युसुफजई) होते, जे १८ व्या शतकात एका सूफी संतासोबत भारतात आले होते. त्यांच्या कुटुंबाच्या तीन पिढ्या सैन्यात होत्या; त्यांचे आजोबा अन्वर खान हे ब्रिटीश भारतीय सैन्याच्या अश्वदळात कार्यरत होते..कुठे मिळालेला खजिना?अब्दुल रशीद खान यांच्याबद्दल अनेक रंजक किस्से सांगितले जातात. इंदूरमध्ये त्यांनी एक इमारत खरेदी केली होती. त्या इमारतीच्या बांधकामावेळी त्यांना गुप्त धन सापडलं होतं. त्यांनी ती इमारत विकली आणि खजिन्यातून पलासिया भागात मोठी जमीन घेतली. त्यांच्याकडे पैशाची काही कमी नव्हती. मात्र ते अत्यंत कडक शिस्तीचे आणि स्वावलंबी होते. पोलीस दलात प्रचंड दरारा असूनही ते कधीही सोबत रिव्हॉल्व्हर ठेवत नसत, केवळ हातातील काठीनेच ते गुन्हेगारांवर वचक बसवत. घरातही त्यांनी कधी नोकर ठेवले नाहीत, घरातील सर्व कामे कुटुंबालाच करावी लागत असत. .वडिलांच्या शिस्तीत वाढलेले सलीम खान अभ्यासात फारसे चांगले नव्हते, मात्र क्रिकेटच्या मैदानात त्यांनी स्वतःचं वेगळं नाव कमावलं. इंदूरच्या होळकर सायन्स कॉलेजमध्ये क्रिकेटमधील नैपुण्यामुळेच त्यांना पदवी पूर्ण करण्यास मदत झाली. इतकंच नव्हे तर त्यांनी पायलटचं प्रशिक्षणही घेतलं होतं. मात्र, अभिनयाची ओढ त्यांना इंदूरहून मुंबईला घेऊन आली. 'अमरनाथ की बारात' या चित्रपटातून अवघ्या ४०० रुपयांच्या मानधनावर त्यांनी कारकिर्दीला सुरुवात केली. सुमारे २५ चित्रपटांत अभिनय केल्यानंतर सलीम खान यांना त्यांच्या लेखणीतील ताकदीची जाणीव झाली आणि ते पुढे लेखक म्हणून जन्माला आले. .पहिलाच सिनेमा हिट मग इंडस्ट्रीतून गायब; आता रितेशच्या 'राजा शिवाजी'मध्ये साकारणार जिजाऊंची भूमिका; कोण आहे ही अभिनेत्री?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.