VFX आणि ४००० कोटींचा नरेटिव्ह योग्य वाटत नाही... 'रामायण' बद्दल सलमान खानची प्रतिक्रिया चर्चेत, ऐकून सगळे चकीत

सध्या संपूर्ण बॉलिवूडमध्ये फक्त एकच चर्चा आहे ती म्हणजे नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण' या चित्रपटाची. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच जगात नेलं आहे. हिंदू धर्मातील पवित्र ग्रंथ असलेल्या 'रामायण'वर हा चित्रपट आधारित आहे प्रभू श्रीराम, सीता यांच्या आयुष्यातील एक एक प्रसंग या चित्रपटात जणू जिवंत करण्यात आला आहे. या चित्रपटाची सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चा आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने २ दिवसात कोट्यवधींची कमाई केलीये. या चित्रपटात अभिनेता रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवी दुबे यांसारखे कलाकार आहेत. मात्र प्रेक्षक कौतुक करत असले तरी बॉलिवूड कलाकार मात्र चित्रपटाबद्दल बोलायला तयार नाहीत. अशातच आता सलमान खानने या चित्रपटावर प्रतिक्रिया दिलीये जी चर्चेत आहे. .बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खान याचा 'मातृभूमी' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ६ नोव्हेंबर रोजी या चित्रपटाचा ट्रेलर अनावरण सोहळा पार पडला. या सोहळ्यात एका रिपोर्टरने त्याला रामायणबद्दल विचारले. त्यावर सलमान खान म्हणाला, 'मी रामानंद सागर यांचं रामायण पाहिलंय. मला वाटतं की 'रामायण'ची चर्चा ही रामायणावरच झाली पाहिजे. चित्रपटाच्या व्हीएफएक्स (VFX) किंवा निर्मिती खर्चावर ती चर्चा असता कामा नये. हे ४००० कोटींचे बजेट आणि व्हीएफएक्स, व्हीएफएक्स, व्हीएफएक्स असा जो नरेटिव्ह चालवला जात आहे, तो योग्य आहे, असे मला वाटत नाही. मला फक्त एवढंच वाटतं की 'रामायण'ची चर्चा ही केवळ रामायणावर आणि राम, रावण, सीता यांच्याभोवतीच असायला हवी..यापूर्वीही इतक्या प्रचंड बजेटचे चित्रपट प्रदर्शित झाले आहेत. तेव्हाही त्यांच्या बजेटभोवती आणि व्हीएफएक्स भोवतीच नॅरेटिव्ह चालवून हा त्या चित्रपटांचं प्रमोशन केलं गेलं. व्हीएफएक्स चांगला नसेल तर प्रेक्षक थेट आपलं मत मांडतात. मात्र 'रामायण' मध्ये प्रत्येक फ्रेमचा व्हीएफएक्स इतका सुंदर आहे की आपण हे सगळं प्रत्यक्षात पाहतोय असं वाटतं अशा प्रतिक्रिया प्रेक्षकांनी दिल्या आहेत. मग सलमानने असं वक्तव्य का केलं असावं, त्याला हे नॅरेटिव्ह का पटत नाहीये असा प्रश्न आता विचारला जातोय. जर एखादी गोष्ट चांगली आहे तर त्याला चांगलं म्हणणं बॉलिवूड वाल्यांना पटत नाही का असंदेखील नेटकरी विचारत आहेत. या चित्रपटात अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता आणि अरुण गोविल हे कलाकारही महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये आहेत. .अवघ्या २ कोटींचं बजेट, जगभरात ४५० कोटींची कमाई; 'हनुमान अंश' आता ओटीटीवर होणार रिलीज, कुठे पाहता येणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.