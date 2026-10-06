अजय देवगनला भेटलो नाही, पण... 'दृश्यम ३' पाहून पहिल्या भागातच मेलेला सॅम म्हणतो- मी सिनेमात जिवंत असतो तर...

अजय देवगनच्या 'दृश्यम ३' ची सगळीकडे जोरदार चर्चा आहे. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने अवघ्या ३ दिवसात २५० कोटींहून जास्तीचा गल्ला जमवलाय. हा चित्रपट अनेकांना पसंत पडलाय. त्यातलाच एक अभिनेता म्हणजे 'दृश्यम' मधला समीर देशमुख. 'दृश्यम'मध्ये ही भूमिका अभिनेता ऋषभ चड्ढा याने साकारली होती. तब्बूचा लाडावलेला मुलगा असलेला सॅम विजय साळगावकरच्या मुलीवर जबरदस्ती करतो आणि ती तिच्या हातून त्याचा खून होतो. त्यानंतर विजय साळगावकर आपल्या कुटुंबाला कसा वाचवतो यावर हा चित्रपट आहे. आता ऋषभने एक पोस्ट करत या चित्रपटात आपण नसल्याची खंत वाटत असल्याचं म्हटलंय. .ऋषभने एक पोस्ट शेअर करत म्हंटल, 'मला अजूनही आठवतंय 'दृश्यम'च्या ऑडिशनसाठी मी आराम नगर, वर्सोवा इथे गेलो होतो. दोन टेकमध्येच माझं ऑडिशन संपलं. १५ मिनिटांतच मला भूमिका मिळाल्याचा फोन आला. त्यांनी मला विचारलं की किती पैसे घेणार? मी तेव्हा फक्त १८ वर्षांचा होता. आणि मला खरंच चांगले पैसे मिळाले. पण, पैशांपेक्षाही जास्त माझ्या डोक्यात एकच प्रश्न होता तो म्हणजे मी निगेटिव्ह भूमिका साकारणारे का? आणि शाहरुख खान मदतीसाठी आला. माझ्या मनाने उत्तर दिलं की शाहरुखनेही निगेटिव्ह भूमिका केल्यात. मग मी मागे वळून न बघता हो म्हणून टाकलं.'.त्याने लिहिलं, 'दृश्यमचा पहिला भाग येऊन आता खूप वर्ष झाली. पण, अजूनही मला प्रेक्षकांचं प्रेम आणि आशीर्वाद मिळतात. अजय देवगणला भेटण्याची संधी मला कधीच मिळाली नाही. मला अजूनही असं वाटतं त्यांना भेटलो असतो तर...मला अजूनही आठवतंय त्यांना एकदा सेटवर बरं वाटत नव्हतं. आणि काजोलने कोणाकडून तरी माझ्याकडे औषधं पाठवली होती. तेव्हा मी गोव्याला शूटिंगसाठी जात होतो. ते पाकिट माझ्या हातात होतं आणि सिमरनने हे दिलंय जा जीले अपनी जिंदगी असे विचार माझ्या डोक्यात होते. माझ्या शूटिंगच्या शेवटच्या दिवशी मी तबूला भेटलो जेव्हा ती सीनची रिहर्सल करत होती. आणि आता तिसऱ्या भागात मी जयदीप अहलावत यांना बघितलं. आणि मला असं झालं की मी सिनेमात जिवंत असतो तर... मला भविष्यात त्यांच्यासोबत स्क्रीन शेअर करायला आवडेल.' .'दृश्यम'शिवाय ऋषभ 'लुप्त', 'झोर', 'खुबसूरत', 'देसी बॉइज', 'दिल्ली बेली' या सिनेमांमध्ये तो दिसला होता. आता तो या पोस्टमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. .डोंबिवली सोडली, जिद्दीने गोरेगावला घेतलेलं घर; आता तेजश्री प्रधानवर आली तोही फ्लॅट सोडायची वेळ, नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.