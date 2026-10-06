Premier

अजय देवगनला भेटलो नाही, पण... 'दृश्यम ३' पाहून पहिल्या भागातच मेलेला सॅम म्हणतो- मी सिनेमात जिवंत असतो तर...

TABU SON FROM DRISHYAM REACT ON DRISHYAM 3: 'दृश्यम १' मध्ये दिसलेल्या सॅमने म्हणजेच तब्बूचा मुलगा म्हणून दिसलेल्या अभिनेत्याने आपण 'दृश्यम ३' मध्ये नाही आहोत याची खंत व्यक्त केलीये.
sam from drishyam

sam from drishyam

esakal

Payal Naik
Updated on

अजय देवगनच्या 'दृश्यम ३' ची सगळीकडे जोरदार चर्चा आहे. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने अवघ्या ३ दिवसात २५० कोटींहून जास्तीचा गल्ला जमवलाय. हा चित्रपट अनेकांना पसंत पडलाय. त्यातलाच एक अभिनेता म्हणजे 'दृश्यम' मधला समीर देशमुख. 'दृश्यम'मध्ये ही भूमिका अभिनेता ऋषभ चड्ढा याने साकारली होती. तब्बूचा लाडावलेला मुलगा असलेला सॅम विजय साळगावकरच्या मुलीवर जबरदस्ती करतो आणि ती तिच्या हातून त्याचा खून होतो. त्यानंतर विजय साळगावकर आपल्या कुटुंबाला कसा वाचवतो यावर हा चित्रपट आहे. आता ऋषभने एक पोस्ट करत या चित्रपटात आपण नसल्याची खंत वाटत असल्याचं म्हटलंय.

Loading content, please wait...
bollywood
bollywood actor
Entertainment news
Entertainment Field
Ajay Devgn
Marathi News Esakal
www.esakal.com