Samarth Movie Review: मनाचे श्लोक, अध्यात्म अन् बाप-लेकाचा संघर्ष; विचार करायला लावणारा 'समर्थ'; कसा आहे चित्रपट?

आजच्या आधुनिक आणि धावपळीच्या जगात कित्येकदा आपल्या परंपरेचा, संस्कारांचा आणि जगण्याच्या साध्या मूल्यांचा आपल्याला कधी कधी विसरत पडतो. मोह-माया आणि असंख्य आकर्षणांमुळे स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे कधी कधी कठीण होत जाते. मग आपल्या मनामध्ये अहंकाराची, क्रोधाची, अस्थिरतेची भावना वाढीस लागते. आपले मन स्थिर राहात नाही. मनामध्ये नैराश्येची भावना जागृत होते. अशा वेळी समर्थ रामदास स्वामींच्या ‘मनाचे श्लोकां’मधील मनावर नियंत्रण, शिस्त आणि सकारात्मकतेची शिकवण आजही मार्गदर्शक ठरते. याच विचारांना केंद्रस्थानी ठेवणारा मराठी चित्रपट म्हणजे ‘समर्थ’..निर्माते रवींद्र पाठक आणि दिग्दर्शक योगेश फुलफगर यांनी निस्सीम समर्थभक्त वडील आणि त्यांच्या भक्तीला प्रश्नांकित करणारा मुलगा यांच्या नात्यातून दोन पिढ्यांमधील अंतर आणि परस्परविरोधी विचारसरणींचा संघर्ष मांडला आहे. या संघर्षाला ‘मनाचे श्लोकां’मधील जीवनमूल्यांची जोड देत आधुनिक जीवन आणि अध्यात्म यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न चित्रपटातून करण्यात आला आहे. धावपळीच्या आयुष्यात नातेसंबंध, मूल्ये आणि अध्यात्मातून सुख-समाधानाचा मार्ग कसा शोधता येईल, हे सांगणारा हा चित्रपट आहे. या चित्रपटाची कथा फिरते ती विश्वंभर आणि समर्थ या बाप-लेकांभोवती. शहरातील तणावग्रस्त जीवनाला कंटाळलेला विश्वंभर कोकणातील एका गावात येतो आणि समर्थांच्या विचारांना केंद्रस्थानी ठेवून आपले आयुष्य नव्याने सुरू करतो, मात्र या निर्णयात कुठेतरी समर्थची म्हणजेच त्याच्या मुलाची इच्छा मागे पडते.. शहरातील शाळेत अभ्यास, खेळ आणि विशेषतः फुटबॉलमध्ये अव्वल असलेल्या समर्थला अचानक आपले आवडते आयुष्य सोडून गावात यावे लागते. आपल्या आई-वडिलांनी आपल्या इच्छांना महत्त्व दिले नाही, अशी भावना त्याच्या मनात घर करते आणि त्यांच्यातील तणाव वाढत जातो. मोठा झाल्यावर समर्थ स्वतःचे आयुष्य स्वतःच्या अटींवर जगण्याचा निर्णय घेतो आणि आई-वडिलांपासून आणि त्याच्या मित्रांपासून दूर जातो. त्याला सतत असे वाटत राहते की, त्याच्या वडिलांच्या आयुष्यात ‘समर्थ’ हेच केंद्र आहे आणि प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय त्यांनाच दिले जाते; मग त्याच्या स्वतःच्या कर्तृत्वाला किंमत काय? याच भावनेतून त्याच्यातील आत्मविश्वास हळूहळू अहंकाराची सीमा गाठतो आणि नात्यांचा तो द्वेष करू लागतो. हा अहंकार समर्थला कुठे नेऊन सोडतो? विश्वंभर आणि समर्थ यांच्यातील विस्कटलेल्या नात्याची घडी पुन्हा बसते का? आणि समर्थ अध्यात्माच्या वळणावर वळतो का? या प्रश्नांची उत्तरे चित्रपटातच मिळतील..दिग्दर्शक योगेश फुलफगर यांनी दोन पिढ्यांतील संघर्ष आणि समर्थांचे विचार यांची सांगड योग्य प्रकारे घातली आहे. चित्रपटाचे कथानक, समर्थांची शिकवण आणि ‘मनाचे श्लोक’ यांची गुंफण करताना हा विषय बोजड होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. अध्यात्म, परंपरा, आधुनिक विचारसरणी, नातेसंबंध आणि मैत्री यांचीही उत्तम बांधणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे चित्रपट शेवटपर्यंत खिळवून ठेवतो. निर्माते रवींद्र पाठक आणि दिग्दर्शक योगेश फुलफगर यांच्या या प्रयत्नाला कलाकारांच्या उत्तम अभिनयाची साथ लाभली आहे. पुष्कराज चिरपूटकर, भूषण प्रधान, ईशा केसकर, शर्वरी जमेनीस, हार्दिक जोशी, प्रसाद खांडेकर, राजन भिसे, यतीन कार्येकर, दिशा परदेशी आदी कलाकारांनी आपापल्या भूमिका चोख बजावल्या आहेत. पुष्कराज चिरपूटकरने विश्वंभरची वेगळी आणि नावीन्यपूर्ण भूमिका सहजतेने साकारली आहे. या व्यक्तिरेखेतील विविध भाव त्याने पडद्यावर उत्तमरीत्या टिपले आहेत. .भूषण प्रधानही समर्थ उर्फ सॅमच्या भूमिकेत आपला प्रभाव पाडतो. विश्वंभर आणि सॅम या बाप-मुलाच्या नात्यातील संघर्षही प्रभावीपणे टिपण्यात आला आहे. शर्वरी जमेनीसने सावित्रीची भूमिका प्रभावीपणे साकारली आहे. बाप आणि मुलाच्या नात्यात समतोल साधणारी ही व्यक्तिरेखा असून, तिचे बेअरिंग शर्वरीने उत्तम पकडले आहे. त्याच्या तुलनेत ईशा केसकरच्या वाट्याला मोजकेच प्रसंग आले आहेत आणि त्यात तिचा विशेष प्रभाव जाणवत नाही. प्रसाद खांडेकर आणि हार्दिक जोशी यांनीही आपापल्या भूमिका चोख बजावल्या आहेत, मात्र अभिनयाची खरी गंमत पाहायला मिळते ती चित्रपटातील बालकलाकारांच्या कामात. अयान दरेकरने बाल समर्थ, शिरिजय देशपांडेने बाल गोकू, तर अभिज्ञा मठवाड हिने बाल सुमाची भूमिका उत्तमप्रकारे साकारली आहे. विशेषतः शिरिजय देशपांडेने साकारलेली बाल गोकूची भूमिका चित्रपटात भाव खाऊन जाणारी आहे. त्याचा निरागसपणा आणि अभिनयातील सहजता लक्षात राहते..चित्रपटाची तांत्रिक बाजूही प्रभावी आहे. अतिथ नाईक यांनी प्रत्येक फ्रेम अत्यंत सुंदररीत्या टिपली आहे. चित्रपटाचे संगीत केदार पंडित आणि रोहित श्याम राऊत यांनी दिले असून, प्रत्येक गाणे सुरेल आणि प्रसंगाला साजेसे झाले आहे. आदित्य बेडेकर यांनी दिलेल्या पार्श्वसंगीताचीही उत्तम साथ आहे. या चित्रपटाचे आणखी एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर ऐकू येणारे ‘मनाचे श्लोक’. प्रसंगानुरूप श्लोकांची केलेली ही निवड केवळ संगीताचा भाग न राहता कथानकाचा अविभाज्य घटक बनली आहे. पडद्यावर घडणाऱ्या प्रसंगाला समर्पक असा मनाचा श्लोक ऐकू येत असल्याने त्या प्रसंगाचा आशय अधिक ठळकपणे मनावर उमटतो आणि समर्थांचे विचार कथेशी अधिक घट्ट जोडले जातात..हा चित्रपट प्रत्येकानेच आवर्जून पाहावा असा आहे. या धावपळीच्या जगण्यात अध्यात्माचे काय महत्त्व आहे, हे हा चित्रपट सांगतो. मन आणि शरीर निरोगी असेल, मनात विश्वास आणि श्रद्धा असेल, तर माणूस कोणत्याही संघर्षावर मात करू शकतो. आजच्या पिढीला अध्यात्माकडे वळण्याची गरज का आहे, हे हा चित्रपट उत्तमरीत्या अधोरेखित करतो..स्वतःला देशभक्त म्हणवता? मग यातील कोणकोणते चित्रपट तुम्ही पाहिलेत? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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