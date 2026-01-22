Pune International Film Festival 2026 : पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ‘बाप्या’ने जिंकला सर्वोच्च मराठी चित्रपट पुरस्कार

पुणे : पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (पिफ) ‘संत तुकाराम सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय मराठी चित्रपटा’चा पुरस्कार यंदा समीर तिवारी दिग्दर्शित ‘बाप्या’ या चित्रपटाने पटकावला. तर, ‘प्रभात सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपट’ पुरस्कार ‘द एलिशियन फील्ड’ या चित्रपटाने पटकावला..पुणे फिल्म फाउंडेशन, राज्य सरकारचा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित २४ व्या ‘पिफ’चा समारोप गुरुवारी झाला. यावेळी स्पर्धेतील विजेत्या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. याप्रसंगी महाराष्ट्र चित्रपट आणि सांस्कृतिक रंगभूमी विकास प्राधिकरणाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर, प्रसिद्ध अभिनेते जॅकी श्रॉफ, महोत्सवाचे अध्यक्ष डॉ. जब्बार पटेल, पुणे फिल्म फाउंडेशनचे विश्वस्त मोहन आगाशे, सतीश आळेकर, चित्रपट निवड समितीचे सदस्य समर नखाते आदी उपस्थित होते..राज्य सरकारच्या ‘प्रभात सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारा’साठी ‘द एलिशियन फील्ड’ या चित्रपटाला दहा लाख रुपये रोख; तर ‘संत तुकाराम सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय मराठी चित्रपट पुरस्कारा’साठी पाच लाख रुपये रोख, असे पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार ‘अॅडम्स सेक’ या चित्रपटासाठी लॉरा वँडेल यांना आणि उल्लेखनीय चित्रपट म्हणून ‘लॉस्ट लँड’ या चित्रपटाला ज्युरी विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले..Premium|Pune Film Festival : पुणे फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील सिनेमांचा अनोखा अनुभव.यावेळी भारतीय चित्रपटसृष्टीतील योगदानाबद्दल ज्येष्ठ अभिनेते विश्वजित चॅटर्जी, ज्येष्ठ अभिनेत्री फरीदा जलाल आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा काळे यांना ‘पिफ डिस्टींग्वीश अॅवार्ड’; तर ज्येष्ठ व्हायोलिन वादक आणि संगीतकार अमर हलदीपूर यांना संगीत क्षेत्रातील योगदानासाठी ‘संगीतकार एस. डी. बर्मन आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारा’ने गौरविण्यात आले.विश्वजित चॅटर्जी म्हणाले, ‘‘मी बंगाली चित्रपटातून पुढे आलो. गुरुदत्त यांनी मला हिंदी चित्रपटात येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. ‘बीस साल बाद’ हा माझा पाहिला हिंदी चित्रपट होता.’’ सध्या एका चित्रपटावर काम सुरू असून त्यात जॅकी श्रॉफ काम करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले..‘हा पुरस्कार माझ्यासाठी फार मोठा सन्मान आहे. प्रेम नेहमी अमूल्य असते, ते मला पुण्यातील रसिकांकडून मिळाले आहे’, अशी भावना फरीदा जलाल यांनी व्यक्त केली. अभिनेत्री श्रेया बुगडे आणि अभिनेते क्षितीश दाते यांनी सूत्रसंचालन केले..आंतरराष्ट्रीय मराठी चित्रपट विभागातील पुरस्कारसर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक - संतोष डावखर, चित्रपट - ‘गोंधळ’सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - गिरीश कुलकर्णी, चित्रपट - ‘बाप्या’सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री - राजश्री देशपांडे, चित्रपट - ‘बाप्या’सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रकार - अमलेंदू चौधरी, चित्रपट - ‘गोंधळ’सर्वोत्कृष्ट पटकथा - इरावती कर्णिक, चित्रपट - ‘तो, ती आणि फुजी’ज्युरी विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र (दिग्दर्शन) - रवींद्र जाधव, चित्रपट - ‘जीव’ज्युरी विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र (अभिनय) - ललित प्रभाकर, चित्रपट - ‘तो ती आणि फुजी’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.