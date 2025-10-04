व्ही शांताराम यांची उलटीही त्यांनी हातात घेतली... संध्या यांच्याबद्दल सावत्र मुलीने केलेले मोठे खुलासे; म्हणाली, 'त्यांच्यासारखी बाईच...

'पिंजरा' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणाऱ्या लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेत्री संध्या यांचं आज ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी वृद्धापकाळाने निधन झालं. गेले काही दिवस त्या आजारी होत्या. त्या व्ही शांताराम यांच्या तिसऱ्या पत्नी होत्या. त्यांनी व्ही शांताराम यांच्या अनेक चित्रपटात काम केलं. यादरम्यानच त्यांचं व्ही शांताराम यांच्यावर प्रेम जडलं. ते देखील संध्या यांच्या प्रेमात होते. त्यांनी तिसरं लग्न संध्या यांच्याशी केलं. मात्र त्यामुळे त्यांच्या दुसऱ्या पत्नी जयश्री दुखावल्या गेल्या आणि त्यांनी व्ही शांताराम यांना घटस्फोट दिला. व्ही शांताराम यांच्या आजारपणात संध्या यांनी त्यांची खूप काळजी घेतली. संध्या यांच्या सावत्र मुलीने त्यांच्याबद्दल अनेक खुलासे केले होते. .व्ही शांताराम यांच्या पहिल्या पत्नी विमल यांची मुलगी मधुरा यांनी संध्या यांच्याबद्दल त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे. त्या लिहितात, 'संध्या यांनी माझ्या वडिलांच्या 'दो आंखें बारह हाथ', 'पिंजरा', झनक झनक पायल बाजे', 'जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली',आणि 'नवरंग' सारख्या चित्रपटात काम केलं. त्या मध्यमवर्गीय घरातून आलेल्या. त्यामुळे त्यांच्यावर पैशासाठी लग्न केल्याचा आरोप केला जाई. मात्र त्यांनी सगळ्यांना योग्य उत्तर दिलं होतं. लग्नानंतर माझे वडीलही स्टुडिओमध्येच राहायला लागले. संध्या यानगडी साध्या राहायच्या. सफेद साडी, हिरव्या बांगड्या, टिकली, मंगळसूत्र. जयश्री यांना तिसरं मूल झाल्यानंतर माझ्या वडिलांचं ऑपरेशन झालं होतं त्यामुळे संध्या यांना मुलं झाली नाही.'.पण त्या नेहमी म्हणायच्या, तुम्ही सगळे माझीच मुलं आहात. माझे बाबा दररोज स्टुडिओची फेरी मारायला जायचे. एकेदिवशी अशीच फेरी मारत असताना ते पडले आणि त्यांचं मणक्याचं एक हाड तुटलं. त्यानंतर त्यांना इस्पितळात भरती केलं गेलं. ते अशक्त झाले. त्यांनी खाणंपिणं सोडलं. बेशुद्धीच्या अवस्थेतदेखील ते सगळ्यांना ऑर्डर द्यायचे. लाइट लावा! संध्या यांनी त्यांची खूप काळजी घेतली. एकदा त्यांना उलटी झाली तेव्हा संध्या यांनी ती स्वतःच्या हातात घेतली. त्यांच्यासारखी बाईच हे करू शकत होती. आम्ही त्यांची मुलं असूनही असं करू शकलो नसतो. शेवटी १९९० मध्ये त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या अंतिम संस्काराला त्यांच्या तिन्ही पत्नी हजर होत्या. .मात्र वडिलांच्या मृत्यूनंतर माझी आई (विमल) हिनेदेहीला अंथरूण पकडलं. १९९६ मध्ये तिचंही निधन झालं. माझ्या वडिलांनी त्यांच्या पत्नींसाठी सोय करून ठेवली होती. विमान यांचा खर्च राजकमल स्टुडिओ उचलत होता. तर संध्या या ८२ व्या वर्षीही टीव्ही पाहायच्या, वाचायच्या, घरी एकट्या असायच्या आणि शांत जीवन जगायच्या.' .TRPमध्ये मोठी उलथापालथ! दुसऱ्या स्थानावर घसरण्यापासून थोडक्यात वाचली सायली; टॉप १० मध्ये नव्या मालिकेची एंट्री; वाचा रिपोर्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.