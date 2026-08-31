स्टार प्रवाहवर नागीण बनली आणि माझं स्वप्न पूर्ण झालं! असं का म्हणाली 'मी कात टाकली'ची अभिनेत्री?

स्टार प्रवाह आणि झी मराठी या दोन्ही वाहिन्यांवर नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. या दोन्ही वाहिन्यांनी सापांवरील मालिकांची घोषणा केलेली. त्यात आता स्टार प्रवाहवर 'मी कात टाकली' या मालिकेची सुरुवात होतेय. नुकताच या मालिकेचा टीझर लॉन्च झाला. या मालिकेत कोणती अभिनेत्री दिसणार याबद्दल जाणून घेण्यास प्रेक्षक उत्सुक होते. नागीण म्हणून कोण योग्य आहे यासाठी प्रेक्षकांनी नावंदेखील सुचवली होती. आता या मालिकेतील अभिनेत्रीने या मालिकेच्या निमित्ताने आपलं एक स्वप्न पूर्ण झाल्याचं म्हटलंय. .'मी कात टाकली' या मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे अभिनेत्री सानिका मोजर. तिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या भूमिकेविषयी सांगितलं आहे. 'मी कात टाकली' या मालिकेत सानिका साकारत असलेली यामिनी अतिशय अभ्यासू, हुशार, उत्साही, जिद्दी आणि स्वतंत्र विचारांची आहे. यामिनीचं जग तिच्या आईभोवती विणलेलं आहे. मात्र तिच्या या साध्या आयुष्यामागे एक गूढ सत्य दडलेलं आहे. यामिनीला तिच्यामध्ये असलेल्या नागतत्त्वाची जाणीव नाही. मात्र जेव्हा तिला या सत्याची जाणीव होईल तेव्हा तिच्या आयुष्यात नेमके कोणते बदल घडतील? तिच्यासमोर कोणती गूढ रहस्यं उलगडतील? आणि या सगळ्याचा तिच्या जवळच्या माणसांवर काय परिणाम होईल? या प्रश्नांची उत्तरं उलगडणारी रंजक कथा म्हणजे 'मी कात टाकली' मालिका..या भूमिकेविषयी सांगताना सानिका मोजर म्हणाली, 'मराठी मालिका विश्वात पहिल्यांदाच हा गूढ विषय हाताळला जातोय. जेव्हा या विषयावरील मालिका मराठीत येईल तेव्हा नागिणीची भूमिका मला साकारायला मिळावी अशी खूप इच्छा होती. 'मी कात टाकली'च्या निमित्ताने ही इच्छा पूर्ण होतेय. यामिनी ही फक्त नागिणीची भूमिका नाही, तर एका मुलीचा स्वत्वाचा शोध घेणारा प्रवास आहे. तिच्यातील निरागसता आणि तिच्यात दडलेलं नागतत्त्व हे दोन्ही पैलू साकारताना खूप काही शिकायला मिळत आहे. ही भूमिका साकारण्याची संधी मिळणं माझ्यासाठी खूप भाग्याची गोष्ट आहे. प्रेक्षक यामिनीला आणि तिच्या या अनोख्या प्रवासाला नक्कीच भरभरून प्रेम देतील अशी मला आशा आहे.'.मराठी टेलिव्हिजन विश्वात पहिल्यांदाच अशा पद्धतीचा विषय हाताळला जाणार असून रहस्य, थरार आणि भावनिक नात्यांची अनोखी गुंफण 'मी कात टाकली' मालिकेतून पाहायला मिळणार आहे. 'मी कात टाकली' ही मालिका 28 सप्टेंबरपासून फक्त स्टार प्रवाहवर टेलिकास्ट होणार आहे. मालिकेची वेळ अद्याप सांगण्यात आलेली नाही. .ट्विंकल खन्नावर मुंढे इफेक्ट! तुकाराम मुंढेंनी हॉटेल चेक केलंय का…? आधी प्रश्न विचारला मग पनीर मागवलं, पुढे... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.