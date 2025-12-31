Premier

Savalyachi Janu Savali मध्ये मोठा ट्विस्ट; असं समोर येणार सावलीच्या आवाजाचं सत्य; नेटकरी खुश, म्हणतात-

Savalyachi Janu Savali Big Twist: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'सावळ्याची जणू सावली' मध्ये मोठा ट्विस्ट येणार आहे. मालिकेत सावलीच्या आवाजाचं सत्य सगळ्यांसमोर येणार आहे.
छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या अत्यंत आवडीचा विषय आहेत. काही मालिका कायम प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. तर काही मालिका लगेच विस्मरणात जातात. या मालिकांमध्ये टीआरपीची चढाओढ पाहायला मिळते. त्यामुळेच मालिकांमध्ये निरनिराळे ट्विस्ट दाखवण्यात येतात. अशाच एका मालिकेत आता भलामोठा ट्विस्ट आला आहे. झी मराठीवरील 'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकेत आता सगळ्यात मोठं सत्य उघड होणार आहे. सावलीचं खरी गायिका असल्याचं सत्य आता उघड होणार आहे.

