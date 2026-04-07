'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेने घेतली लीप; सावली झाली आई, मुलाच्या भूमिकेत दिसतोय 'हा' बालकलाकार, प्रोमो समोर

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. या मालिकांमध्ये दिसणारे कलाकार तर प्रेक्षकांच्या घरातलेच सदस्य असतात. मालिकांचा टीआरपीदेखील प्रेक्षकांच्या पाहण्यावरच ठरतो. हा टीआरपी चांगला राहावा यासाठी मालिकांचे लेखक प्रचंड मेहनत घेत असतात. मालिकेत निरनिराळे ट्विस्ट आणत असतात. अशातच आता झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका 'सावळ्याची जणू सावली' मध्ये मोठा ट्वीस्ट आला आहे. जो पाहून प्रेक्षक चकीत झालेत. सावली चक्क आई झालीये. .झी मारतजीवरील सगळ्यात जास्त चालणाऱ्या मालिकांपैकी एक आहे 'सावळ्याची जणू सावली' ही मालिका. या मालिकेतील सावली प्रेक्षकांची आवडती आहे. मात्र आता मालिकेत नवीन प्लॉट दिसणार आहे. 'सावळ्याची जणू सावली' ही मालिका आता दुपारी १ वाजता प्रसारित केली जाणार आहे. इतकंच नाही तर सावली आई झालीये. याचा नवीन प्रोमो झी मराठीने शेअर केलाय. यात नेहमी साडीवर असणारी सावली आता ड्रेसमध्ये दिसतेय. या प्रोमोमध्ये एक छोटा मुलगा सावलीला आई म्हणून हाक मारताना दिसतोय. सावलीही त्याला उचलून घेत. त्यावरून मालिकेत लीप येणार असल्याचं समजतंय. पुढे, हा चिमुकला म्हणतो, "आता दुपारी खायचं-प्यायचं…एकदम चिल करायचं आणि पोट भरेपर्यंत टीव्ही पाहायचा".मालिकेत सावलीच्या मुलाची भूमिका प्रसिद्ध बालकलाकार साईराज केंद्रे साकारणार आहे. साईराजने 'आमच्या पपांनी गणपती आणला' या गाण्याने लोकप्रियता मिळवली होती. तो झी मराठीच्या 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतही झळकला होता. याशिवाय साईराजने नुकत्याच ब्लॉकबस्टर ठरलेल्या 'क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम' या सिनेमातही अमेय वाघच्या ऑनस्क्रीन मुलाची भूमिका साकारली होती. आता तो सावलीच्या मुलाच्या भूमिकेत दिसतोय. मात्र गुरुजींनी सावलीच्या नशिबात पुत्रयोग नाही असं सांगितलं होतं. आता हा मुलगा अचानक तिच्या आयुष्यात कसा आला. इतर घरातल्यांचं काय झालं. हे सगळं पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.