Premier

कुटुंबियांसोबत प्राजक्ता माळीच्या फार्महाउसवर पोहोचली ही मराठी अभिनेत्री; किती भरलं एका दिवसाचं भाडं?

Actress Visited Prajakta Mali Farmhouse: छोट्या पडद्यावरील एका लोकप्रिय अभिनेत्रीने प्राजक्ता माळीच्या 'प्राजक्तकुंज' मध्ये राहण्याचा अनुभव सांगितला आहे.
saili deodhjar at prajaktakunj.

saili deodhjar at prajaktakunj.

esakal

Payal Naik
Updated on

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. ती अभिनेत्री असण्यासोबतच एक उद्योजिकादेखील आहे. तिचा स्वतःचा दागिन्यांचा ब्रँड आहे. यासोबतच ती स्वतः डान्स क्लासदेखील घेते. तिने तिचं कवितांचं पुस्तकही प्रदर्शित केलंय. दोन वर्षांपूर्वी तिने 'प्राजक्तकुंज' हे फार्महाऊस विकत घेतलं होतं. या फार्महाउसवर ती 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'च्या कलाकारांसोबत गेली होती. आता आणखी एक मराठी अभिनेत्री तिच्या फार्महाऊसवर पोहोचली आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
prajakta mali
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com