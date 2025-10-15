कुटुंबियांसोबत प्राजक्ता माळीच्या फार्महाउसवर पोहोचली ही मराठी अभिनेत्री; किती भरलं एका दिवसाचं भाडं?

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. ती अभिनेत्री असण्यासोबतच एक उद्योजिकादेखील आहे. तिचा स्वतःचा दागिन्यांचा ब्रँड आहे. यासोबतच ती स्वतः डान्स क्लासदेखील घेते. तिने तिचं कवितांचं पुस्तकही प्रदर्शित केलंय. दोन वर्षांपूर्वी तिने 'प्राजक्तकुंज' हे फार्महाऊस विकत घेतलं होतं. या फार्महाउसवर ती 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'च्या कलाकारांसोबत गेली होती. आता आणखी एक मराठी अभिनेत्री तिच्या फार्महाऊसवर पोहोचली आहे. .नुकत्याच एका मराठी अभिनेत्रीने प्राजक्ताच्या फार्महाऊसला भेट दिलीये. ही अभिनेत्री आहे सायली देवधर. 'ही लग्नाची बेडी' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री सायली देवधर तिच्या कुटुंबियांसोबत प्राजक्तकुंजवर सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी गेली होती. या ठिकाणचे अनेक फोटो तिने शेअर केले आहेत. हे फोटो शेअर करत तिने लिहिलं, 'प्राजक्तकुंजमध्ये अप्रतिम मुक्काम झाला. सुंदर दृश्य, प्रशस्त व्हिला, अप्रतिम जेवण आणि उत्तम सोय धन्यवाद. प्राजक्ता लवकरच एकत्र प्लॅन करूया. यावर नेटकऱ्यांनीही कमेंट केल्या आहेत. .प्राजक्ताने २०२३ मध्ये हे फार्महाउस घेतलं होतं. या फार्महाउसमध्ये तीन रूम आहेत. किचन आहे. स्विमिंगपूल आणि गार्डन एरियादेखील आहे. या घरात राहायचं असेल तर एका रात्रीसाठी २५ ते ३० हजार रुपये मोजावे लागतात. इथे पाळीव प्राणी आणण्यास मनाई आहे. .टीआरपीसाठी कलर्स मराठीची नवी शक्कल; भेटीला येतोय नवीन कार्यक्रम, दिसणार एकापेक्षा एक भारी अभिनेत्री, नाव वाचलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.