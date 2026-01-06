थिएटरमध्ये प्रदर्शित होऊन २५ दिवसही नाही झाले तोच ओटीटीवर आला सायली संजीवचा ‘कैरी’; कुठे पाहाल?

२०२६ हे नवीन वर्ष तुमच्यासाठी आनंद आणि भरपूर मनोरंजन घेऊन यावे, अशी आमची इच्छा आहे. हे वर्ष अधिक मजेदार धमाकेदार करण्यासाठी आम्ही अल्ट्रा झकास ओटीटी वर खास तुमच्यासाठी सुपरहिट मराठी चित्रपट आणि वेब सिरीजचा नवा खजिना घेऊन येत आहोत. चला, तर मग बघुयात.... .‘कोंबडा पळाला लंडनला’ नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला हसवून लोटपोट करायला येतोय धमाल कॉमेडी-फॅमिली ड्रामा ‘कोंबडा पळाला लंडनला’. येत्या ०२ जानेवारीला या चित्रपटाचा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर अल्ट्रा झकास ओटीटी वर होणार आहे.गँगस्टर बाबूरावने आपली सगळी संपत्ती विकून अमूल्य हिरे खरेदी केलेले असतात. पोलिसांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी तो ते हिरे एका साध्याशा दिसणाऱ्या कोंबड्यामध्ये लपवतो आणि 'धनिया' (कोंबडा) आपल्या एका विश्वासू माणसाकडे सोपवतो. त्याचा प्लॅन असतो परिस्थिती शांत झाली की धनियाला घेऊन थेट लंडन गाठायचं, पण होतं काहीतरी वेगळच. पोलीस आणि बाबूरावच्या या गोंधळातून सुरू होतो एक असा प्रवास, जो पाहून तुम्ही हसल्याशिवाय राहणार नाही. प्रमोद अंबाळकर व रवी खिल्लारे दिग्दर्शित या चित्रपटात ओजस पाटील, जिया चव्हाण, शंतनू मोघे, रज्जाक खान आणि अनंत जोग हे कलाकार पहायला मिळतील.. ‘कैरी’ कथा एका जिद्दीची आणि शोधाची...मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तावर एका आंबट-गोड प्रवासाची कहाणी उलगडणार आहे. अल्ट्रा मिडिया अँड एंटरटेनमेंट प्रस्तुत आणि शंतनू रोडे दिग्दर्शित ‘कैरी’ हा चित्रपट अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटी वर १४ जानेवारीला प्रदर्शित होणार आहे.गावाकडचं साधेपण जपलेली कावेरी तिच्या नवऱ्यासोबत बाहेरगावी जाते, पण तिच्यासोबत नियती एक वेगळीच खेळी खेळते. तिचा नवरा अचानक बेपत्ता होतो आणि एका रात्रीत तिचं विश्व बदलून जातं. अनोळखी शहर, कठीण वास्तव आणि रोजचा संघर्ष सोबतीला असताना, ती एकटीच आपल्या पतीचा शोध घेण्यासाठी कंबर कसते. हा शोध तिला स्वतःची एक नवी ओळख मिळवून देतो.सुबोध भावे, सिद्धार्थ जाधव, सायली संजीव व शशांक केतकर यांच्या अभिनयाने नटलेला हा चित्रपट भावना आणि विनोदाचा अनोखा संगम आहे, तर नवीन चंद्रा, नंदिता राव कर्नाड, स्वाती खोपकर व निनाद बत्तीण यांनी तो निर्मित केला आहे..खोताची वाडी’ कथा एका शापित वाड्याची‘IPC’ या सुपरहिट वेब सिरीजच्या यशानंतर,नवीन वर्षाच्या नव्या सुरुवातीला दिग्दर्शक राजेश चव्हाण घेऊन येत आहेत काळजाचा ठोका चुकवणारी एक नवी ओरिजिनल हॉरर वेब सिरीज ‘खोताची वाडी’ अल्ट्रा झकास ओटीटी वर लवकरच तुमच्या भेटीला येणार आहे.एका जुन्या वाड्याच्या बंद दारांमागे दडलंय अनेक वर्षांचं गूढ आणि एक भयानक शाप. अदृश्य शक्तींचा असा खेळ, जो विज्ञानाच्याही पलीकडचा आहे. भूतकाळातल्या चुका जेव्हा वर्तमानात भयावह रूपाने समोर येतात, तेव्हा सुरू होतो थराराचा एक न संपणारा प्रवास. प्रत्येक वळणावर नवीन रहस्य आणि प्रत्येक पाऊलावर मृत्यूचं सावट. चित्रपटसृष्टीतले प्रसिद्ध कलाकार सुहास जोशी, सानिया चौधरी, अभिनय सावंत, रोशन विचारे, कश्यप परुळेकर आणि नयन जाधव तुम्हाला या वेब सिरीजमध्ये पहायला मिळतील... .साउथचा तडका आता मराठीत लागणार...तिचं आयुष्यनवीन वर्षाची सुरुवात धमाकेदार होण्यासाठी मराठी प्रेक्षकांसाठी खास साऊथचे दोन सुपरहिट चित्रपट मराठीत प्रदर्शित करण्यात येणार आहेत. वर्षाच्या सुरुवातीलाच ०९ जानेवारी २०२६ ला पहायला विसरू नका ‘Chathuram (तिचं आयुष्य)’, जो एका स्त्रीच्या अस्तित्वाचा लढा आणि सन्मानाची थरारक गाथा मांडतो. सिद्धार्थ भारथन दिग्दर्शित हा ड्रामा-थ्रिलर चित्रपट गूढता आणि सामाजिक वास्तवाचा एक अनोखा संगम आहे. .मुखवटा.महिन्याच्या शेवटी ३० जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होत आहे ‘Vivekanandan Viralanu (मुखवटा)’. प्रसिद्ध दिग्दर्शक कमल यांचा हा कॉमेडी-फॅमिली ड्रामा एका सरकारी कर्मचाऱ्याची कथा सांगतो, जो बाहेरून साधा-सुधा वाटतो, पण त्याच्या आयुष्यातील काळी बाजू अनेक महिलांच्या आयुष्याला त्रास देणारी ठरते. जेव्हा व्यवस्था त्यांना न्याय देण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा त्या महिला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याचा खरा चेहरा उघड करतात आणि तो क्षणातच ‘व्हायरल’ होतो. विनोद आणि गंभीरतेचा समतोल साधत हा चित्रपट संमती, सत्तेचा गैरवापर आणि समाजाची प्रतिक्रिया यावर नेमकं भाष्य करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.