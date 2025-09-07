नानीच्या ‘द पॅराडाईज’साठी हैदराबादमध्ये उभारला भव्य सेट!

दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेला यांच्या द पॅराडाईज चित्रपटातून दक्षिण सुपरस्टार नानी पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.या चित्रपटासाठी हैदराबादमध्ये तब्बल 30 एकर जागेवर पसरलेला झोपडपट्टीचा सेट उभारला जातोय, जो बाहुबली मधील महिष्मती साम्राज्याइतकाच मोठा असणार आहे.नायकाचा प्रवास झोपडपट्टीतून सत्तेकडे कसा होतो, हे दाखवण्यासाठी हा विशेष सेट तयार करण्यात आला असून त्याच्या मध्यभागी एक मोठी कमान असेल, जी पोस्टरमध्ये आधीच दिसली आहे..Entertaiment News : दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेला यांच्या आगामी चित्रपट ‘द पॅराडाईज’मधून दक्षिणात्य सुपरस्टार नानी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटाची चर्चा त्याचा पहिला लूक प्रदर्शित झाल्यापासूनच सुरु आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पासाठी निर्माते हैदराबादमध्ये जवळपास ३० एकर जागेवर पसरलेला भव्य झोपडपट्टीचा सेट उभारणार आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हा सेट आकारमानाने ‘बाहुबली’ फ्रँचायझीतील महिष्मती साम्राज्याच्या सेटाइतकाच मोठा असणार आहे. कथानकातील मुख्य पात्र झोपडपट्टीतून सत्तेकडे प्रवास करत असल्याने, या पार्श्वभूमीला भव्यतेने मांडण्यासाठी हा सेट खास डिझाइन करण्यात आला आहे. झोपडपट्टीच्या मध्यभागी एक मोठी कमान असेल, जी याआधी जाहीर झालेल्या पोस्टर्समध्ये दिसली होती..या चित्रपटाचे संगीत अनिरुद्ध रविचंदरने दिले असून, त्याच्या खास शैलीमुळे चित्रपटाचा सिनेमॅटिक अनुभव अधिक प्रभावी होईल अशी अपेक्षा आहे. एसएलव्ही सिनेमाज प्रस्तुत ‘द पॅराडाईज’ हा चित्रपट २६ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार असून, तो हिंदी, तेलगू, तमिळ, इंग्रजी, स्पॅनिश, बंगाली, कन्नड आणि मल्याळम अशा आठ भाषांमध्ये एकाचवेळी रिलीज होईल. भव्य सेट, दमदार टीम आणि बहुभाषिक प्रदर्शनामुळे द पॅराडाईज हा प्रकल्प प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा अनुभव ठरण्याची शक्यता आहे..FAQs :1. ‘द पॅराडाईज’ चित्रपटाचा दिग्दर्शक कोण आहे?श्रीकांत ओडेला.2. या चित्रपटाचा नायक कोण आहे?दक्षिणात्य सुपरस्टार नानी.3. या प्रकल्पासाठी किती मोठा सेट उभारला जातोय?हैदराबादमध्ये 30 एकर जागेवर पसरलेला सेट.4. या सेटची खासियत काय आहे?हा सेट आकारमानाने बाहुबली फ्रँचायझीतील महिष्मती साम्राज्यासारखाच मोठा आहे, ज्यात झोपडपट्टी आणि भव्य कमान दाखवली जाईल.5. कथानकाची मध्यवर्ती संकल्पना काय आहे?नायकाचा प्रवास झोपडपट्टीतून सत्तेच्या शिखरापर्यंत पोहोचण्याचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.