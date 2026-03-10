माझ्या घटस्फोटादरम्यान बाबा एखाद्या मित्रासारखे सोबत होते... शर्मिष्ठा राऊतने वडिलांबद्दल केला भावुक खुलासा

छोट्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वतःचं स्थान निर्मण करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री शर्मिष्ठा राऊत हिने अनेक मालिकांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या. त्यातही 'जुळून येती रेशीमगाठी' मधून शर्मिष्ठाला लोकप्रियता मिळाली. त्यानंतर ती 'सुखांच्या सरींनी हे मन बावरे' या मालिकेतही काम केलं. शर्मिष्ठा तिच्या नवऱ्याच्या साथीने आता निर्मिती क्षेत्रातही उतरलीये. तिच्या मालिकांना प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळतो. मात्र शर्मिष्ठाचा आधी घटस्फोट झाला आहे. तो काळ आपल्यासाठी कठीण होता असं ती म्हणालीये. त्या प्रवासात आपले बाबा एखाद्या मित्रासारखे सोबत राहिले असं शर्मिष्ठाने सांगितलंय. .शर्मिष्ठाने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी 'बिग बॉस मराठीच्या घरात गेलेले तेव्हा सई लोकूर आणि मेघा धाडे यांनी मला दुसरं लग्न करण्याचा सल्ला दिलेला. घटस्फोट घेऊन पुन्हा लग्नासाठी तयार होणं ही खूप मोठी गोष्ट असते. या सर्वात मला बाबांची मोलाची साथ मिळाली. जन्मल्यापासून ते अगदी दहावी बारावीपर्यंत माझ्या आई सोबत माझी खूप चांगली मैत्री झालेली होती. मी वयात येत असताना माझी बेस्ट फ्रेंड ही माझी आई होती. प्रांजल, श्वेता या मैत्रिणींना जर मी माझ्या आयुष्यातून वगळलं तर माझी सगळ्यात जवळची मैत्रीण माझी आई होती. माझ्या सगळ्या गोष्टी आईला माहित असायच्या.'.ती पुढे म्हणाली, 'तो बॉंड तयार झाला होता. वयात येताना मला वाटायचं की आपण काय करावे, अजून एक व्यक्ती अशी कोण असेल जिच्या सोबत मी हे सगळं शेअर करू शकेन. आईसारखाच बॉंड हळूहळू बाबांसोबतही तयार होऊ लागला. आमचा नात सगळ्यात जास्त घट्ट झालं जेव्हा माझा डिवोर्स झाला. जेव्हा मी त्या प्रोसेस मध्ये होते किंवा ती प्रोसेस सुरू झाली तेव्हा बाबांनी बाबांपेक्षा मित्र म्हणून एक हात मला दिला. तेव्हा मला असं झालं की हाच मित्र मी शोधत होते. हेच मला हवं आहे.'.शर्मिष्ठाने निर्माती म्हणून 'तुला शिकवीन चांगलाच धडा, काजळमाया यांसारख्या मालिकांची निर्मिती केली. 'नाच गं घुमा हा सुद्धा तिच्याच निर्मितीचा सिनेमा आहे..काही तासांपूर्वी शेअर केली रील, मेसेजला रिप्लायही दिला; राहत्या घरी मिळाला प्रसिद्ध रीलस्टारचा मृतदेह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.