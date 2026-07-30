माझी भूमिका : नकारात्मक छटेचे आव्हान

शर्मिष्ठा राऊत, अभिनेत्रीस्टार प्रवाहवरील ‘सुना येती घरा’ या नव्या मालिकेत मी ‘पद्मा’ ही भूमिका साकारत आहे. पद्मा ही घरातली मोठी मुलगी आहे आणि ही गोष्ट दोन बहिणींची आणि दोन कुटुंबांची आहे. खरं तर दोन बहिणी म्हटलं, की कुटुंब एकच असायला हवं; पण इथे ते विभागलं गेलं आहे. कारण केवळ लहान बहिणीने प्रेमविवाह केला. तिने एका अनाथ तरुणाशी पळून जाऊन लग्न केलं आणि त्यातून दोन घरं कायमची वेगळी झाली..माझी पद्मा अत्यंत श्रीमंत, गर्विष्ठ, स्वकेंद्रित आणि स्वतःचाच निर्णय अंतिम मानणारी आहे. तिच्या मते ती जे म्हणते तेच कुटुंबासाठी योग्य असतं. मात्र, या कठोर स्वभावामागे तिच्या लहान बहिणीबद्दलचं नितांत प्रेमही आहे. त्यामुळे हे पात्र फक्त नकारात्मक नाही, तर त्याच्या अनेक भावनिक छटा आहेत..आत्तापर्यंत माझ्या कारकिर्दीत मी प्रामुख्याने नकारात्मक भूमिका साकारल्या आहेत. क्वचित एखादी सकारात्मक भूमिका करण्याची संधी मिळाली; पण प्रत्येक नकारात्मक भूमिकेच्याही वेगवेगळ्या छटा असतात. कॉमेडी व्हिलन, कटकारस्थान करणारी स्त्री, खाष्ट नणंद अशा अनेक भूमिका मी केल्या आहेत. मात्र संपूर्ण कुटुंबाची प्रमुख, शब्दाला वजन असलेली, रागात तांडव करणारी आणि प्रसंगी अत्यंत शांतपणे समोरच्याला पराभूत करणारी अशी भूमिका मला पहिल्यांदाच साकारायला मिळत आहे. त्यामुळे ही भूमिका माझ्यासाठी खूप वेगळी आणि आव्हानात्मक आहे..खरं सांगायचं तर मी स्वभावाने पद्मासारखी अजिबात नाही. त्यामुळे हे पात्र उभं करण्यासाठी मला खूप अभ्यास करावा लागतो. मी वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखा पाहते, त्यांची देहबोली, बोलण्याची पद्धत, लकबी, नजरेतला आत्मविश्वास आणि छोट्या छोट्या गोष्टी आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करते. मालिकेत मी सतत वापरत असलेला एक खास तकियाकलामही आहे, त्यामुळे पद्मा आणखी लक्षात राहणारी ठरेल, अशी मला आशा आहे..या भूमिकेसाठी मला आमचे दिग्दर्शक शैलेश सिर्सेकर यांची खूप मदत होते. त्यांचं मार्गदर्शन प्रत्येक प्रसंग अधिक प्रभावी करण्यासाठी उपयोगी पडतं. माझे सहकलाकार पल्लवी वाघ, दीपा परब, अशोक शिंदे आणि संपूर्ण टीम वेळोवेळी माझ्या पाठीशी उभी राहते. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे ‘स्टार प्रवाह’चे प्रमुख सतीश राजवाडे, निर्माते नरेंद्र मुधोळकर, अश्विनी इंगळे आणि संपूर्ण निर्मिती संस्थेने माझ्यावर जो विश्वास दाखवला, तोच माझ्यासाठी सर्वांत मोठा आत्मविश्वास आहे..मला वाटतं, प्रत्येक माणसामध्ये राग, मत्सर, ईर्ष्या, लोभ अशा भावना असतात. अभिनेता म्हणून त्या भावना पडद्यावर खऱ्या वाटतील अशा पद्धतीने सादर करणं महत्त्वाचं असतं. मी जेव्हा एखाद्या पात्रावर शंभर टक्के विश्वास ठेवते, तेव्हाच प्रेक्षकही त्या पात्रावर विश्वास ठेवतात..सुरुवातीच्या काळात भूमिका संपली, की त्या भावनेतून बाहेर पडणं थोडं कठीण जायचं. मात्र, अनुभवी कलाकारांसोबत काम करताना ‘ऑन’ आणि ‘ऑफ’चं बटण कसं वापरायचं हे शिकले. आता एखाद्या प्रसंगात पद्मा रागाने वागत असली, तरी त्या माध्यमातून मला स्वतःलाच एक गोष्ट शिकायला मिळते, खऱ्या आयुष्यात कोणताही निर्णय अती रागात किंवा अती आनंदात घेऊ नये. हे माझं स्वतःचं ब्रीदवाक्यही आहे..माझा ठाम विश्वास आहे, की कोणतंही पात्र एकट्या कलाकारामुळे उभं राहत नाही. दिग्दर्शक, लेखक, निर्माते, सहकलाकार आणि संपूर्ण तांत्रिक टीम यांच्या एकत्रित प्रयत्नातूनच एखादी व्यक्तिरेखा आकाराला येते. आमच्या मालिकेत अनेक तरुण कलाकार आहेत. त्यांच्याकडूनही नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात. अशोक शिंदे सरांचे अनुभव, दीपा परबचं सहकार्य आणि संपूर्ण युनिटमधलं मैत्रीपूर्ण वातावरण यामुळे काम करताना खूप आनंद मिळतो. ऑफस्क्रीन तयार झालेली ही केमिस्ट्री ऑनस्क्रीनही नक्की दिसून येईल, असा मला विश्वास आहे..शूटिंगदरम्यानचा एक प्रसंग मी कधीच विसरणार नाही. साताऱ्यात एका अतिशय भावनिक आणि तीव्र दृश्याचं चित्रीकरण झाल्यानंतर मी बाजूला बसले होते. तेव्हा तिथे उभ्या असलेल्या काही लोकांनी माझ्या अभिनयाचं खूप कौतुक केलं. त्याचवेळी वारकरी संप्रदायातील एक आजी माझ्याकडे आल्या, त्यांनी मला टाळी मारली आणि म्हणाल्या, ‘‘चल गं, माझ्याबरोबर नाचायला.’’ मग आम्ही दोघींनी वारकऱ्यांच्या ठेक्यावर काही क्षण नाचलो. त्या मला मालिकेमुळे ओळखत होत्या; पण माझ्यासाठी त्या पूर्णपणे नवीन होत्या. हा अनुभव आजही आठवला की चेहऱ्यावर हसू येतं..प्रत्येक कलाकाराचं एक स्वप्न असतं. माझंही आहे. मला नकारात्मक भूमिका खूप आवडतात आणि मराठी टेलिव्हिजनची ‘अमरीश पुरी’ म्हणून ओळख निर्माण करायची आहे. कारण माझ्या मते दमदार खलनायक असेल, तरच नायकाची ताकद अधिक उठून दिसते..आणि हो... याचबरोबर माझं आणखी एक स्वप्न आहे. एक सुंदर, परिपक्व प्रेमकथा असलेली सकारात्मक प्रमुख भूमिका साकारण्याची माझी इच्छा आहे. योग्य संधी मिळाली तर ती भूमिकाही तितक्याच मनापासून साकारायला मला नक्की आवडेल.(शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.