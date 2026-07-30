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माझी भूमिका : नकारात्मक छटेचे आव्हान

‘सुना येती घरा’तील पद्मा साकारताना शर्मिष्ठा राऊतची नकारात्मक भूमिकेतील भावनिक छटा, कठोर स्वभावामागचं बहिणीवरील प्रेम आणि कुटुंबप्रमुख म्हणून उभं राहण्याचा नवा अभिनय प्रवास
The actress also revealed her dream of becoming the "Amrish Puri of Marathi television" while hoping to play a strong positive lead in the future.

The actress also revealed her dream of becoming the "Amrish Puri of Marathi television" while hoping to play a strong positive lead in the future.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शर्मिष्ठा राऊत, अभिनेत्री

स्टार प्रवाहवरील ‘सुना येती घरा’ या नव्या मालिकेत मी ‘पद्मा’ ही भूमिका साकारत आहे. पद्मा ही घरातली मोठी मुलगी आहे आणि ही गोष्ट दोन बहिणींची आणि दोन कुटुंबांची आहे. खरं तर दोन बहिणी म्हटलं, की कुटुंब एकच असायला हवं; पण इथे ते विभागलं गेलं आहे. कारण केवळ लहान बहिणीने प्रेमविवाह केला. तिने एका अनाथ तरुणाशी पळून जाऊन लग्न केलं आणि त्यातून दोन घरं कायमची वेगळी झाली.

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