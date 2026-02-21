Movie Review : शतक - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रवास आणि विचारधारा

Marathi Entertainment News : आपला भारत हा देश विविध प्रांत आणि भाषांनी घडलेला असला तरी त्याला मोठा इतिहास आहे. आपल्या देशामध्ये विविध राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या विचारधारा आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आजपर्यंतचा भारताचा सामाजिक-राजकीय प्रवास विविध विचारधारांनी घडवलेला आहे. या प्रवासात काही संघटना पडद्यामागे राहून सातत्याने काम करत राहिल्या, तर काहींनी उघडपणे आपली भूमिका बजावली. अशाच एका संघटनेच्या शंभर वर्षांच्या वाटचालीचा मागोवा घेणारा चित्रपट म्हणजे ‘शतक: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के १०० वर्ष’. . या चित्रपटात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)च्या स्थापनेपासून आजपर्यंतचा प्रवास उलगडण्यात आला आहे. संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांची भूमिका, त्यांची दृष्टी आणि संघटनेला सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवत सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत ठेवण्याचा त्यांनी दिलेला दिशादर्शक विचार चित्रपटात अधोरेखित करण्यात आला आहे..चित्रपटाचा पूर्वार्ध डाॅ. केशव हेडगेवारांचे सुरुवातीचे आयुष्य, त्यांना आलेली विविध आव्हाने आणि संघटनेच्या स्थापनेवर केंद्रित करण्यात आला आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आरएसएसने बजावलेल्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागात एम. एस. गोळवलकर (गुरुजी) यांनी संघटनेचा विस्तार कसा केला, आरएसएसने थेट राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय का घेतला आणि गेल्या काही वर्षांत त्यांनी आपले नेटवर्क कसे मजबूत केले याचे यावर प्रकाश टाकलेला आहे..चित्रपटाची सुरुवात डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या बालपणापासून होते, त्यानंतर त्यांच्या वैचारिक घडणीपर्यंतचा प्रवास हळूहळू मांडण्यात येतो. प्लेगमुळे आई-वडिलांचे अकाली झालेले निधन, त्यानंतर डॉ. बी. एस. मुंजे यांचे मिळालेले मार्गदर्शन, ‘वंदे मातरम्’ म्हटल्याबद्दल शाळेतून झालेली हकालपट्टी, वैद्यकीय शिक्षणासाठी कोलकात्याला केलेले स्थलांतर आणि तेथील क्रांतिकारी वातावरण या घटनांतून हेडगेवार यांच्या विचारांची जडणघडण कशी होत गेली, हे चित्रपटात क्रमाक्रमाने दाखविण्यात आले आहे. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्याकडून मिळालेली प्रेरणा, काँग्रेसमधील सक्रिय सहभाग, नागपूर अधिवेशनातील पूर्ण स्वराज्याचा ठराव, असहकार चळवळ आणि ब्रिटिश काळातील तुरुंगवास या टप्प्यांचा उल्लेख चित्रपटामध्ये येतो, मात्र मलबार बंडानंतर काँग्रेसविषयी निर्माण झालेला भ्रमनिरास आणि त्यातून १९२५ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापनेचा निर्णय हा कथानकाचा निर्णायक वळणबिंदू ठरतो. कथा हळूहळू पुढे सरकत असताना संघाची धुरा माधवराव सदाशिव गोळवलकर (गुरुजी) यांच्याकडे कशी जाते आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघाचा विस्तार कसा घडतो, याचा उत्तम प्रकारे मागोवा घेतला जातो..महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आदी व्यक्तिरेखा या चित्रपटामध्ये थोडक्यात दिसतात, मात्र कथानक आरएसएस वाटचालीवर बेतलेले आहे. हा चित्रपट उत्सव दान, रोहित गेहलोत आणि नितीन सावंत यांनी लिहिला आहे आणि आशिष मल्ल यांनी दिग्दर्शित केला आहे. संकल्पना अनिल अग्रवाल यांची आहे. दिग्दर्शक आशिष मल्ल यांनी संशोधनावर आधारित संघटनेचा इतिहास सुसूत्रपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने हा चित्रपट तयार करण्यात आला आहे. संघाची माहिती आणि कथाकथन यांची उत्तम सांगड घालणारा झाला आहे. कथाकथनामध्ये व्हॉईस ओव्हरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आल्यामुळे चित्रपटाची गती उत्तम राखली गेली आहे. या चित्रपटामध्ये काही दावे असे आहेत की, ते आपल्याला आश्चर्यचकित करणारे आहेत. हा चित्रपट संघाच्या शतकी वाटचालीची मोठ्या प्रमाणावर माहिती देतोच शिवाय थेट मुद्दयालादेखील हात घालतो. संघाच्या शतकी वाटचालीकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन प्रेक्षकांसमोर ठेवतो. संघाच्या शतकी वाटचालीची माहिती अत्यंत कमी वेळेमध्ये मुद्देसूद मांडण्यात आली आहे. डाॅ. हेडगेवार आणि गोळवलकर गुरुजी यांची पात्रे प्रभावी आहेत. चित्रपटाच्या टोनला अनुरूप अशीच झाली आहेत. अन्य व्यक्तिरेखांच्या बाबतीतही असेच काहीसे म्हणता येईल..या चित्रपटाचे संगीत कथानकाला पुरक असेच झाले आहे. सनी इंदर आणि शंतनू शंकर यांनी संगीतबद्ध केलेली गाणी वेगळी अनुभूती देणारा झाली आहेत. गायक शंकर महादेवन, शान आणि सुरेश वाडकर यांनी गायलेली गाणी चांगली छाप पाडणारी झाली आहेत. हा चित्रपट संघाच्या विचारप्रवाहाचा प्रवास, सामाजिक उपक्रम आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या राष्ट्रसेवेचा मागोवा घेणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.