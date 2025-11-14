रिनासोबत लग्न... पूनम सिन्हा गरोदर असतानाच भावाने शत्रुघ्न यांना दिलेली धमकी; भाऊ लोकप्रिय झालेला पाहवत नव्हता म्हणून

बॉलिवूड अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या यांच्या आयुष्यात अनेक चढउतार आले. त्यांनी 'खामोश' म्हणत अनेकांना गप्प बसवलं. त्यांनी बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांना टक्कर दिली. मात्र त्यांच्या करिअरप्रमाणे त्यांचं वैयक्तिक आयुष्यदेखील चाहत्यांमध्ये चर्चेत राहिलं. त्यांचं आणि अभिनेत्री रीना रॉय यांचं अफेअरदेखील खूप गाजलं. मात्र अभिनेते शत्रुघ्न यांचे भाऊ राम सिन्हा यांनी त्यांना थेट रिनासोबत लग्न करण्याची धमकी दिली होती. जी ऐकून ते स्वतः स्तब्ध झालेले. त्यावेळेस शत्रुघ्न यांची पत्नी पूनम सिन्हा ८ महिन्यांच्या गरोदर होत्या. .धर्मेंद्र यांनी त्यांची पहिली पत्नी प्रकाश कौर यांना न सोडता हेमा मालिनी यांच्याशी दुसरं लग्न केलं. जे पाहून शत्रुघ्न यांच्या भावाने राम यांनी त्यांनाही रिनासोबत लग्न करायला सांगितलं. शत्रुघ्न यांनी त्यांच्या 'एनीथिंग बट खामोश' (Anything But Khamosh) या आत्मचरित्रात त्या काळाबद्दल सांगितलं. त्यांनी पुस्तकात लिहिलंय, 'हा एक कठीण काळ होता. मला त्या भावनिक गुंत्यातून बाहेर पडायला वेळ लागत होता. रिनासोबत संबंध संपवायचे होते मात्र ते इतकं सोपं नव्हतं. मी पूनमला दुखावू शकत नव्हतो. ती माझ्यामुळे खूप रडायची.' .१९८३ मध्ये ही घटना घडली होती. जेव्हा शत्रुघ्न यांना राम यांनी रीना यांच्या घरी बोलावून घेतलं. राम यांनी रिनाला वचन दिलेलं. घरी गेल्यावर राम यांनी शत्रुघ्न यांना रिनासोबत लग्न करण्याचा आदेश दिला. जर तू तसं केलं नाहीस तर मी तुझं अफेअर सगळ्यांना सांगेन अशी धमकी त्यांनी दिली. शत्रुघ्न यांनी लग्न करण्यास नकार दिला तेव्हा मात्र राम यांनी सगळ्या नातेवाईकांना याबद्दल पत्र लिहिलं. राम यांनी सिन्हा कुटुंबातील सर्व सदस्यांना आणि शत्रुघ्न यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना एक पत्र लिहिलं, ज्यात रीनासोबतच्या त्यांच्या संबंधांचे सर्व तपशील होते आणि पत्राचा शेवट "...आणि म्हणून, त्याने रीनाशी लग्न केलेच पाहिजे," असा केला होता..जेव्हा शत्रुघ्न यांचे सचिव पवन कुमार यांच्या हाती हे पत्र लागलं, तेव्हा त्यांनी परिस्थितीची सूत्र स्वतःच्या हाती घेतली आणि शत्रुघ्न यांना लगेच कळवलं. ते तेव्हा मुंबईपासून दूर शूटिंग करत होते. आत्मचरित्रानुसार, पवन यांनीच शत्रुघ्न आणि पूनम यांचं लग्न वाचवलेलं. शत्रुघ्न यांनी भावाच्या दबावापुढे न झुकण्याचा निर्णय घेतला. रीनानेही पाकिस्तानी क्रिकेटपटू मोहसिन खानशी लग्न केले आणि त्यांना सनम खान ही मुलगी झाली. त्यानंतर शत्रुघ्न यांना जाणीव झाली की त्यांचे भाऊ राम त्यांच्या यशावर खुश नव्हते. त्यांच्या भावाने त्यांच्या लग्नाला हजेरी लावली नव्हती. जेव्हा शत्रुघ्न आणि राम यांच्या आई-वडिलांचं निधन झालं तेव्हाही ते तिथे थांबले नाहीत. त्यांना आधार देण्यासाठी ते आसपास नव्हते. .तरीही गिरीजा ओक १०० मतांनी आघाडीवर... प्रिया बापटच्या फोटोवर नेटकऱ्याची खोचक कमेंट; अभिनेत्रीचही चोख प्रत्युत्तर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.