Shiv Thakare: अखेर त्या अफवा खोट्या ठरल्या; शिव ठाकरेने सांगितलं 'त्या' व्हायरल फोटोमागचं सत्य

या महिन्याच्या सुरुवातीला 'बिग बॉस मराठी २' चा विजेता शिव ठाकरेने इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केला होता, जो एखाद्या खऱ्या लग्नासारखा वाटत होता. फोटोमध्ये शिव नवरदेवाच्या कपड्यात एका मुलीसोबत आनंदाने पोझ देताना दिसत होता, परंतु त्या मुलीचा चेहरा लपवण्यात आला होता. फोटो शेअर करताना शिवने "फायनली (अखेर) ♥️✨" असं लिहिलं होतं. यामुळे त्याचे चाहते आणि मित्रमंडळींमध्ये तो लग्नाच्या बेडीत अडकल्याची चर्चा सुरू झाली. इतकंच नाही तर चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनीही या पोस्टवर कमेंट्स करून या अफवांना खतपाणी घातलं. आता अखेर त्याने या फोटोमागचं सत्य सांगितलं आहे. .शिव ठाकरेने आपल्या लग्नाच्या अफवांवर अखेर पडदा टाकला आहे. मंगळवारी, एक पोस्ट करत शिवने स्पष्ट केलं की, तो आणि ती मुलगी ज्या व्हिडिओमध्ये नवरा नवरीच्या पोशाखात दिसत होते, तो त्याच्या आगामी प्रोजेक्टच्या शूटिंगचा भाग आहे. अभिनेत्याने त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवर शूटिंगचा एक नवीन व्हिडिओ शेअर केला आणि कॅप्शनमध्ये लिहिलं, "शेवटी... २०२६ चे पहिले शूट." .काय आहे हा व्हिडिओ नवीन व्हिडिओमध्ये शिव ठाकरे एका मुलीसोबत फेरे घेताना दिसत आहे. आजूबाजूला उभे असलेले लोक त्यांच्यावर फुलांच्या पाकळ्यांचा वर्षाव करत आहेत आणि शिवच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत आहे. मात्र, याच व्हिडिओमध्ये एक कॅमेरामन देखील हे दृश्य रेकॉर्ड करताना दिसत आहे. शिवने पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये "चलो पॅक अप" असं लिहून हे स्पष्ट केलंय की त्याचं लग्न झालेलं नाही, तर ते केवळ एक शूटिंग होतं. असं असलं तरी चाहते शिवच्या खऱ्या लग्नाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. वीणासोबत नातं तुटल्यावर तो डेझी शाहला डेट करत असल्याच्या चर्चा होत्या. .२०२६ मध्ये दीपिका पादुकोणचे बॉक्स ऑफिस गाजवणार? दोन मोठ्या चित्रपटांत अभिनेत्रीची वर्णी, एक किंग खानसोबत अन् दुसरा...