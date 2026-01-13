Premier

Shiv Thakare: अखेर त्या अफवा खोट्या ठरल्या; शिव ठाकरेने सांगितलं 'त्या' व्हायरल फोटोमागचं सत्य

SHIV THAKARE WEDDING RUMOURS: लोकप्रिय मराठी अभिनेता शिव ठाकरे याचा एक फोटो व्हायरल झाला होता. ज्यात तो लग्न करताना दिसत होता. आता त्याने त्यामागचं सत्य सांगितलं आहे.
shiv thakare

shiv thakare

esakal

Payal Naik
Updated on

या महिन्याच्या सुरुवातीला 'बिग बॉस मराठी २' चा विजेता शिव ठाकरेने इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केला होता, जो एखाद्या खऱ्या लग्नासारखा वाटत होता. फोटोमध्ये शिव नवरदेवाच्या कपड्यात एका मुलीसोबत आनंदाने पोझ देताना दिसत होता, परंतु त्या मुलीचा चेहरा लपवण्यात आला होता. फोटो शेअर करताना शिवने "फायनली (अखेर) ♥️✨" असं लिहिलं होतं. यामुळे त्याचे चाहते आणि मित्रमंडळींमध्ये तो लग्नाच्या बेडीत अडकल्याची चर्चा सुरू झाली. इतकंच नाही तर चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनीही या पोस्टवर कमेंट्स करून या अफवांना खतपाणी घातलं. आता अखेर त्याने या फोटोमागचं सत्य सांगितलं आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
Shiv Thakare
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.