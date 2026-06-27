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श्रेयस तळपदे-काजल अग्रवाल पहिल्यांदाच एकत्र, 'द इंडिया स्टोरी'चा टीझर प्रदर्शित; कधी येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला?

The India Story: 'द इंडिया स्टोरी : स्लो पॉइझन इन प्रोग्रेस' चित्रपटातून श्रेयस तळपदे-काजल अग्रवाल पहिल्यांदाच एकत्र दिसणार आहेत. या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे.
The India Story Slow Poison in Progress

The India Story Slow Poison in Progress

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विनोदी भूमिका, दमदार अभिनय आणि विविधांगी कामगिरीमुळे श्रेयस तळपदे हे नाव प्रेक्षकांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. 'इक्बाल', 'ओम शांती ओम' आणि 'गोलमाल' मालिकेतील भूमिकांमुळे त्याने चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण केली. 'मगधीरा', 'थुप्पाक्की', 'मर्सल' आणि 'सिंघम' सारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमुळे काजल अग्रवाल ही दक्षिण आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीची अभिनेत्री ठरली.

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