श्रेयस तळपदे-काजल अग्रवाल पहिल्यांदाच एकत्र, 'द इंडिया स्टोरी'चा टीझर प्रदर्शित; कधी येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला?

विनोदी भूमिका, दमदार अभिनय आणि विविधांगी कामगिरीमुळे श्रेयस तळपदे हे नाव प्रेक्षकांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. 'इक्बाल', 'ओम शांती ओम' आणि 'गोलमाल' मालिकेतील भूमिकांमुळे त्याने चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण केली. 'मगधीरा', 'थुप्पाक्की', 'मर्सल' आणि 'सिंघम' सारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमुळे काजल अग्रवाल ही दक्षिण आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीची अभिनेत्री ठरली. .आता हे दोघेही प्रथमच एकत्र येत असून, 'द इंडिया स्टोरी : स्लो पॉइझन इन प्रोग्रेस' चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. अलीकडेच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला. कीटकनाशक शेतीमुळे निर्माण होणारे गंभीर परिणाम आणि त्याचा सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर होणारा प्रभाव ही चित्रपटाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे..Daryabhavani: स्वराज्याच्या इतिहास उलगडणार! शिवरायांच्या जलझुंजाची गाथा नववर्षी प्रदर्शित होणार; तारीख आली समोर .चित्रपटात श्रेयस तळपदे एका सामान्य वडिलांची भूमिका साकारत असून, काजल अग्रवाल एका खंबीर वकिलाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. विषय प्रत्येक घराशी संबंधित असल्याने या कथेकडे आकर्षित झाल्याचे श्रेयसने सांगितले. चेतन डीके दिग्दर्शित या चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि निर्मिती सागर बी. शिंदे यांनी केली आहे. प्रदर्शित झालेल्या टीझरने प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली असून, हा चित्रपट २४ जुलै रोजी हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे..आनंद शिंदेंच्या आवाजातील 'गोमु सासरला जाते' गाण्याचा धुमाकूळ; 'भुतम भयम'मधील गावरान ठसक्यातील गाणं ऐकलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.