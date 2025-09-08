ते सगळं खेदजनक... सचिन पिळगावकरांच्या ट्रोलिंगवर लेक श्रियाचं थेट भाष्य? म्हणते- बाबांना त्याने...

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री सुप्रिया पिळगावकर आणि अभिनेते सचिन पिळगावकर यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. अनेक चित्रपटात त्यांनी एकत्र काम केलंय. त्यांची लेक श्रिया पिळगावकर हिनेदेखील आपल्या आई-वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत अभिनय क्षेत्रात करिअर करायचं ठरवलं. श्रियाने स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर हिंदी सिनेसृष्टीत स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. अनेक वेबसीरिजमध्ये ती मुख्य भूमिकेत दिसली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत श्रियाने तिच्या वडिलांच्या ट्रोलिंगबद्दल भाष्य केलं आहे..श्रिया नुकतीच 'मंडाला मर्डर्स' या सीरिजमध्ये झळकली होती. तिने या सीरिजमध्ये रुख्मिणी हे पात्र साकारलेलं. यासाठी तिला प्रेक्षकांचं प्रचंड प्रेम मिळालं होतं. तिच्या आई- वडिलांनी म्हणजेच सुप्रिया आणि सचिन यांनी तिचं कौतुक करत एक पोस्ट शेअर केली होती. श्रियाने नुकतीच महाराष्ट्र टाइम्सला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना ती सोशल मीडियावरील ट्रोलिंग आणि रुक्मिणी या तिच्या पात्राला मिळालेल्या पसंतीबद्दल बोलली. या पात्रामधून वेगळीच ऊर्जा मिळाली असं श्रिया म्हणाली. .वडिलांच्या ट्रोलर्सबद्दल काय म्हणाली श्रिया श्रिया ट्रोलर्सबद्दल बोलताना म्हणाली, 'ते सगळं खेदजनक होतं. पण आम्हा कलाकारांना ट्रोलिंगची इतकी सवय झालीय की, आम्हाला त्याबद्दल काही वाटेनासं झालंय. ट्रोलर्सना काहीच काम नसतं, म्हणून ते आम्हा कलाकारांवर टीका करतात. शेवटी बाबांना मायबाप प्रेक्षकांकडून अमाप प्रेम मिळतंय, त्यापुढे ट्रोलिंग काहीच नाही. लक्ष वेधून घेण्यासाठी ट्रोलर्स कोणत्याही थराला जाऊ लागले आहेत. सोशल मीडियावरचं जग असंच आहे, त्यामुळे तिथल्या गोष्टी फारशा मनाला लावून घ्यायच्या नाहीत. कृतज्ञ राहून चांगलं काम करत राहायचं, हे आम्ही आमच्या मनावर बिंबवून घेतलं आहे.'.श्रिया लवकरच दोन नवीन प्रोजेक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता या प्रोजेक्टमधून श्रिया प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरणार का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .गिरगावातल्या गणपती विसर्जनाला बेभान होऊन नाचायचा लक्ष्या... खेतवाडीच्या प्रत्येक आडव्या गल्लीमध्ये जाऊन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.