मुहूर्त ठरला! झी मराठीची 'शुभ श्रावणी' 'या' दिवशी येणार भेटीला; नव्या मालिकेसाठी 'या' सिरीयलला फटका

छोट्या पडद्यावर लवकरच काही नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. त्यात काही स्टार प्रवाहवरील मालिका आहेत तर काही झी मराठीवरील. झी मराठीवर लवकरच 'शुभ श्रावणी' ही मालिका सुरू होतेय. काही दिवसांपूर्वी या मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आला होता/ मात्र या मालिकेच्या प्रदर्शनाची वेळ आणि तारीख दाखवण्यात आली नव्हती. मात्र आता या मालिकेचा नवा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. या प्रोमोमध्ये मालिकेची वेळ आणि तारीख सांगितली आहे. मात्र त्यामुळे प्रेक्षकांची आवडती मालिका निरोप घेणार का असा प्रश्न सगळ्यांना पडलाय. .'शुभ श्रावणी' या मालिकेत अभिनेत्रु वल्लरी विराज मुख्य भूमिकेत दिसतेय. या मालिकेतून ती झी मराठीवर पुनरागमन करतेय. यापूर्वी ती 'नवरी मिळे हिटलरला' या मालिकेत दिसली होती. आता या मालिकेत ती अभिनेता सुमित विजय याच्यासोबत दिसणार आहे. तिच्यासोबत अभिनेत्री आसावरी जोशी आणि अभिनेता लोकेश गुप्तेदेखील मालिकाविश्वात परतले आहेत. नुकताच या मालिकेचा नवा प्रोमो प्रदर्शित झाला. या प्रोमोनुसार ही मालिका संध्याकाळी 7 वाजता प्रसारित होणार आहे. 19 जानेवारीपासून या मालिकेची सुरुवात होणार आहे. .कोणती मालिका घेणार निरोप?मात्र झी मराठीवर या वेळेत शरयू सोनावणे आणि प्रसाद जवादे यांची 'पारू' ही मालिका दाखवण्यात येते. आता नव्या मालिकेला प्राइम टाइम दिल्याने 'पारू' मालिका बंद होणार की त्याची वेळ बदलणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. तर दुसरीकडे झी मराठीवर दुपारच्या मालिकादेखील सुरू होणार आहेत. पुन्हा एकदा 'लागिरं झालं जी' आणि 'माझी तुझी रेशीमगाठ' या मालिका दुपारी दाखवण्यात येणार आहेत. आता 'पारू' मालिकेबद्दल वाहिनी नेमका काय निर्णय घेते हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. 'पारू' मालिकेची कथा अजूनही बाकी आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये संभ्रम आहे. .१७ अभिनेत्यांनी कथा ऐकूनच दिला नकार; असा सायकोलॉजिकल थ्रिलर चित्रपट ज्याचा शेवट पाहून हादरलेले प्रेक्षक; ठरला मोठा हिट