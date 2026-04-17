लग्नानंतर त्याचं ते सत्य समजलं... शुभांगी अत्रेचा मृत पतीबद्दल मोठा खुलासा, म्हणाली, 'आम्हाला वाटलेलं की तो...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री शुभांगी अत्रे हिने अनेक मालिकांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. मात्र ती गाजली ती 'भाभीजी घर पर हैं' या मालिकेतून. या मालिकेने तिला घराघरात ओळख मिळवून दिली. यातील तिचं अंगुरी भाभी हे पात्र प्रचंड गाजलं. नुकतीच शुभांगीने एक मुलाखत दिली. त्यात तिने तिच्या पूर्वाश्रमीच्या पतीबद्दल काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. जेव्हा त्यांचं लग्न झालं तेव्हा काही दिवसानंतर तिला पतीबद्दल काही गोष्टी समजल्या होत्या. .शुभांगीच्या पतीचं काही महिन्यांपूर्वी निधन झालं. त्यापूर्वी तिने पतीसोबत घटस्फोट घेतला होता. त्यानंतर काही महिन्यातच तिच्या पतीचं निधन झालं. मात्र तेव्हा अनेकांनी तिला पतीची साथ अर्धवट सोडल्यामुळे ट्रोल केलेलं. आता तिने सिद्धार्थ कननला दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या पतीबद्दल काही खुलासे केलेलं आहेत. लग्नानंतर तिला तिच्या नवऱ्याच्या वाईट सवयींविषयी समजलं होतं असं ती यात म्हणालीये. .मुलाखतीत शुभांगी म्हणाली, 'आम्ही दोघेही शाळेत असल्यापासून एकमेकांना ओळखत होतो. त्यानंतर एकमेकांना डेट करायला लागलो. माझ्या घरी माझ्या लग्नाची बोलणी सुरु झाली होती. त्याचवेळी मी त्यांना पियुषविषयी सांगितलं आणि त्यांची ओळख करुन दिली. माझ्या घरातलेही लगेच तयार झाले आणि आमचं लग्नही छान झालं. पण, त्याच्यासोबत राहूनदेखील मला त्याच्या दारुच्या व्यसनाविषयी माहित नव्हतं. लग्नानंतर मला त्याच्या या व्यसनाविषयी कळलं.'.ती पुढे म्हणाली, 'पियुष प्रचंड दारुच्या आहारी गेला होता. पण, जबाबदारी आल्यावर किंवा वेळेनुसार हळूहळू त्याचं व्यसन कमी होईल असं मला वाटलं होतं. पण, तसं काहीच झालं नाही. माझं लग्न टिकावं यासाठी मी कसोशीने प्रयत्न केला. जवळपास १७ वर्ष आम्ही एकत्र होतो. मी माझ्या कामात बिझी असायचे त्यामुळे त्याच्या व्यसनाची स्थिती हाताबाहेर कधी गेली हे कळलंच नाही. माझी मुलगी आशी मला त्याच्या दारु पिण्याविषयी सतत सांगायची. तो दारु प्यायला की चिडचिडा होतो हे सुद्धा सांगायची. पण, ज्यावेळी मी कोविडच्या काळात त्याची सत्य परिस्थिती पाहिली त्यावेळी मला धक्काच बसला.'.'पियुषने २०१८ पासून स्टेरॉयड्स घ्यायला सुरुवात केली होती. मात्र, याच्यासोबतही तो दारुच प्यायचा. ज्यामुळे त्याची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली होती. त्याला त्यावेळी रुग्णालयात अॅडमीट करावं लागलं होतं. डॉक्टरांनी दारु पिऊ नका अशी सक्त ताकीद दिली होती. मात्र, तरीदेखील त्याचं पिण्याचं प्रमाण कमी झालं नव्हतं. मी जवळपास २ वर्ष त्याला समजवायचा प्रयत्न केला. रिहॅब सेंटर, घर जसं शक्य होईल तसं त्याला समजावत गेले. पण, काही फायदा झाला नाही. शेवटी नोव्हेंबर २०२० मध्ये मी त्याच्यापासून स्वतंत्र होण्याचा निर्णय घेतला. या सगळ्या गोष्टीचा माझ्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम झाला. घटस्फोटानंतरही मी त्याला आर्थिकदृष्ट्या मदत केली. पण, त्याचं दारु पिणं तेव्हाही थांबलं नव्हतं.'