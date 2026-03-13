'शुभविवाह' मालिकेतील अभिनेत्रीचा बदललेला लूक पाहून चाहते थक्क; आजार की आणखी काही?

नुकताच स्टार प्रवाह पुरस्कार सोहळा पार पडला. या पुरस्कार सोहळ्यात वाहिनीवरील मालिकांमधील प्रत्येक कलाकाराने हजेरी लावली होती. 'ठरला तर मग' च्या सायली अर्जुन पासून ते 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मधील काव्या पार्थ आणि जीवा नंदिनी सगळेच कलाकार या कार्यक्रमासाठी हजर होते. संध्याकाळच्या मालिकांसोबतच प्रवाह दुपारचे कलाकारदेखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. मात्र यातील एका अभिनेत्रीचा लूकची सोशल मीडियावर चर्चा रंगलीये. तिचा लूक बदलल्याने तिला नेमकं काय झालंय याबद्दल प्रेक्षक विचारणा करत आहेत. .ही अभिनेत्री आहे 'शुभविवाह' मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसणारी मधुरा देशपांडे. मधुरा आणि यशोमन आपटे यांच्या जोडीला प्रेक्षकांची पसंती मिळाली होती. नुकतीच त्यांनी स्टार प्रवाह पुरस्कार २०२६ ला हजेरी लावलेली. यात तिने जेव्हा यशोमनसोबत पोज दिली तेव्हा तिच्या बदललेल्या लूकने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. तिच्या वाढलेल्या वजनावरून काहींनी तिला ट्रोल केलंय. मात्र तिच्या चाहत्यांनी तिची बाजू घेत त्यांना खडे बोल सुनावलेत. .मधुराच्या चाहत्यांनी तिची बाजू घेत लिहिलं, ''जाड झाली असली तरी छान दिसतेय ती. काही समस्या असू शकतात, प्रेग्नंसी किंवा हार्मोनल समस्यांमुळेही वजन वाढू शकतं.' तर दुसऱ्याने लिहिलं, 'आजारी असू शकते, काहीतरी प्रॉब्लेम असेल.' एकूणच आता अभिनेत्री म्हटली की ती झिरो फिगरच हवी असा समज आणि आग्रह दोन्ही मोडीत निघताना दिसतंय. समोरच्याला काहीतरी अडचण असू शकते हे समजून घेण्याची वृत्तीही वाढतेय. .मधुरा देशपांडेनं मालिका, चित्रपट आणि नाटकांमध्ये काम केलंय. 2018 मध्ये तिने आशय गोखलेसोबत लग्न केलं. मधुराने 'इथेच टाका तंबू' या मालिकेतून कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर तिने बस स्टॉप, गुलाबजाम यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं..कॅमेरासमोर तरी पूर्ण कपडे घालून योगा करत जा... म्हणणाऱ्या नेटकऱ्याला ऐश्वर्या नारकरांचं उत्तर; म्हणाल्या, तुमचा फोकस का....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.