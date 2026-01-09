‘झिम्मा’ ते 'मिसेस देशपांडे'; सिद्धार्थ चांदेकरच्या अभिनयाला प्रेक्षकांची दाद; खास ठरलं २०२५

मराठी सिनेसृष्टीतील ‘चॉकलेट बॉय’ म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या सिद्धार्थ चांदेकरने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सहजसुंदर अभिनय, भूमिकांतील प्रामाणिकपणा आणि सतत स्वतःला नव्याने सादर करण्याची जिद्द यामुळे सिद्धार्थ आज मराठीतील महत्त्वाचा अभिनेता ठरला आहे. ‘झिम्मा’, ‘झिम्मा २’, ‘फसक्लास दाभाडे’ यांसारख्या चित्रपटांतून त्याने आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीच, परंतु प्रत्येक वेळी तो वेगळा आणि परिपक्व अभिनेता म्हणून समोर आला..अलिकडेच प्रदर्शित झालेल्या ‘मिसेस देशपांडे’ या वेबसीरिजमध्ये सिद्धार्थने साकारलेली भूमिका विशेष गाजली. त्यातील संयमित आणि आशयपूर्ण अभिनयामुळे प्रेक्षकांनी त्याचे भरभरून कौतुक केले. तर नव्या वर्षात प्रदर्शित झालेला आणि प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेला ‘क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’ हा चित्रपट सिद्धार्थच्या कारकिर्दीतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. या चित्रपटातील त्याची भूमिकाही प्रेक्षकांच्या मनाला भिडली असून ‘क्रांतिज्योती’तील त्याचा अभिनयही विशेष चर्चेत आहे..आजवरच्या प्रवासात ‘रोमँटिक हिरो’ आणि ‘चॉकलेट बॉय’ ही इमेज जपत असतानाच सिद्धार्थने त्या चौकटीबाहेर पडत वेगवेगळ्या भूमिका स्वीकारल्या. त्याच्या या धाडसी निवडींमुळेच तो सतत बदलणारा, प्रयोगशील अभिनेता म्हणून ओळखला जात आहे. मागील वर्ष सिद्धार्थसाठी खास ठरले असून नव्या वर्षाची सुरुवातही त्याच्यासाठी धमाकेदार झाली आहे. येत्या काळात विविध प्रोजेक्ट्समधून वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखांतून तो प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याने सिद्धार्थ चांदेकरचा अभिनयप्रवास अधिकच उत्सुकता निर्माण करणारा ठरत आहे..या प्रवासाबद्दल सिद्धार्थ चांदेकर म्हणतो, “एक कलाकार म्हणून स्वतःला सतत नव्याने शोधणं हेच माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. ‘चॉकलेट बॉय’ ही इमेज प्रेक्षकांनी प्रेमाने स्वीकारली, परंतु त्याचवेळी वेगवेगळ्या भूमिका करून स्वतःला सिद्ध करण्याची संधीही मला मिळाली. ‘क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’सारख्या चित्रपटातून भावनिक आणि वास्तवाच्या जवळ जाणारी भूमिका साकारता आली, याचा मला विशेष आनंद आहे. प्रेक्षकांनी दिलेलं प्रेम आणि विश्वास मला नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी सतत प्रेरणा देते.”.'ठरलं तर मग'ने गड राखला पण 'या' मालिकेने हिसकावलं 'कमळी'चं स्थान; दुसऱ्या स्थानावर कोण, वाचा टॉप-१० मालिकांची यादी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.