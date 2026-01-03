Movie Review: माय मराठीचा प्रभावी जागर; 'क्रांतिज्योती विद्यालय- मराठी माध्यम'

“माझी माय सरसोती, माले शिकवते बोली,लेक बहिनाच्या मनी, किती गुपितं पेरली…” ही कविता प्रत्येक मराठी माणसाच्या शालेय आठवणींमध्ये कुठे ना कुठे रुजलेली आहे. या ओळींतून कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांनी मातृभाषेमधलं शिक्षण आणि तिच्यातून घडणारे संस्कार यांचं महत्त्व अधोरेखित केलं होतं. आज भाषा फक्त संवादाचं साधन राहिलेलं नाही तर भाषा आपल्याला घडवते, लोकांना एकमेकांशी जोडते आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या मातृभाषेमुळेच आपली संस्कृती जपली जाते. मात्र आज जागतिकीकरणाच्या रेट्यात इंग्रजी माध्यमाकडे झुकणारा समाज नव्या भाषा आत्मसात करत असताना, आपली मातृभाषा हळूहळू मागे पडत चाललेली आहे. .प्रगतीच्या धावपळीत एक नवी भाषा शिकणं आवश्यक ठरत असलं, तरी त्या ओघात आपल्या भाषेचं अस्तित्वच दुर्लक्षित होत चाललं आहे. सध्या जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे शिक्षणाच्या संकल्पनेत आमूलाग्र बदल झाला आहे. ज्ञान आणि संस्कारांपेक्षा आजकाल इंग्रजी माध्यमाला यशाची हमी मानलं जाऊ लागलं आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळा हळूहळू दुय्यम ठरत आहेत. नेमक्या याच वास्तव भीषण परिस्थितीवर बोट ठेवत, मराठी माध्यमांच्या शाळांचं आजचं चित्र आणि त्यामागची अस्वस्थता ‘क्रांतीज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’ या चित्रपटातून दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांनी अत्यंत संवेदनशीलपणे पडद्यावर मांडली आहे. पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेल्या एका मराठी शाळेचं अस्तित्व जेव्हा धोक्यात येतं, तेव्हा त्या शाळेशी जोडलेल्या आठवणी, गमतीजमती, आपापसातील नाती, प्रेम व जिव्हाळा या चित्रपटात हळूवारपणे मांडली गेली आहे. कथानकाची सुरुवात अलिबागमधील नागाव येथील क्रांतीज्योती विद्यालयापासून होते. .पिढ्यान पिढ्या चालत आलेली ही मराठी शाळा. आता मात्र या शाळेची इमारत जीर्ण झालेली असते. त्यामुळे आता तिच्या जागी इंग्रजी माध्यमाची झगमगाटी शाळा उभारण्याचा घाट रचला जातो. सरकारच्या नेमक्या या निर्णयाला शाळेचे मुख्याध्यापक दिनकर शिर्के (सचिन खेडेकर) यांचा तीव्र विरोध असतो. त्यामुळे ही शाळा वाचविण्यासाठी ते शाळेच्या माजी विद्यार्थ्याना एकत्रित आणण्याचा आणि लढा उभारण्याचा निर्णय घेतात. आता काळाच्या ओघात हे विद्यार्थी आपापल्या आयुष्यात स्थिरावण्यासाठी गावाबाहेर गेलेले असतात. .मात्र बबन (अमेय वाघ) हा एकमेव माजी विद्यार्थी त्या परिसरात आपल्या कुटुंबासह राहात असतो. कुलदीप नागावकर (सिद्धार्थ चांदेकर) आता प्रसिद्ध अभिनेता झालेला असतो. सलमा (क्षिती जोग) केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणेत काम करीत असते. विशाल (पुष्कराज चिरपूटकर) आणि त्याची पत्नी सुमन (कादंबरी कदम) दुबईमध्ये आपल्या हॉटेल व्यवसायामध्ये स्थिरस्थावर झालेले असतात. अंजली (प्राजक्ता कोळी) परदेशामध्ये जाण्याच्या तयारीत असते. मग या शाळेच्या सगळ्या माजी विद्यार्थ्यांची रियुनियन होते. ही सगळी मंडळी गावामध्ये शाळा वाचविण्यासाठी येतात..पुन्हा एकदा शालेय आठवणींमध्ये तसेच गमतीजमतीमध्ये रमून जातात. या आठवणींच्या प्रवासात नात्यांचे नवे पदर उलगडतात. हळूहळू प्रत्येक विद्यार्थ्याचे वेगवेगळे पैलू समोर येऊ लागतात. या भावनिक गुंतागुंतीमध्ये आणि वर्तमानातील कठोर वास्तव यांचा सामना करत ही मंडळी आपल्या शाळेला कसे वाचविण्याचा प्रयत्न करतात.. दिनकर शिर्के यांच्याबरोबर ठामपणे उभे राहून कसा लढा देतात... बिल्डरच्या विरोधात ते कसे उभे राहतात का? आणि या सगळ्या संघर्षात त्यांची मैत्री किती टिकून राहते? याचे हसत-खेळत चित्रण या चित्रपटामध्ये आहे..दिग्दर्शक हेमंत ढोमेने आतापर्यंत वेगवेगळे विषय आपल्या चित्रपटांतून मांडलेले आहेत. प्रेक्षकांचे मनोरंजन करता करता सामाजिक संदेशही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपली मराठी भाषा, आपल्या मराठी शाळा यांच्या अस्तित्वाचा ज्वलंत विषय मांडलेला आहे. आज मराठी शाळांबाबत सरकारची असलेली अनास्था याबाबतही बोट ठेवलेले आहे. चित्रपटाच्या विषयाबरोबरच अभिनेते सचिन खेडेकर, अमेय वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, क्षिती जोग , पुष्कराज चिरपुटकर, कादंबरी कदम, प्राजक्ता कोळी, निर्मिती सावंत या कलाकारांनी आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने चार चांद लावलेले आहेत. अभिनेते सचिन खेडेकर यांना कोणतीही भूमिका दिली तरी ते त्या भूमिकेत स्वत्व ओतून काम करतात. या चित्रपटातील त्यांच्या भूमिकेबाबतही असेच काहीसे म्हणता येईल. शाळा वाचविण्यासाठी त्यांची चाललेली धडपड आणि तळमळ त्यांनी आपल्या भूमिकेतून उत्तमरीत्या अधोरेखित केली आहे. . विशेष कौतुक करावे लागेल ते अमेय वाघचे. बबन ही आगरी व्यक्तिरेखा त्याने त्याच स्टाईलने साकारली आहे. या भूमिकेतील देहबोली, भाषेचा लहेजा, त्याने सुरेखरीत्या मांडलेला आहे. चित्रपटातील संवाद चटपटीत आणि खुसखुशीत आहेत. हर्ष-विजय यांच्या संगीताने कथानकाला आवश्यक अशी धार दिली असून, विशेषतः क्लायमॅक्समध्ये येणारं हाकामारी गीत अंगावर अक्षरशः शहारे आणणारे झाले आहे. आदित्य बेडेकर यांचं पार्श्वसंगीत साधं, परिणामकारक आणि कथानकाला पूरक असं आहे. सिनेमॅटोग्राफी आणि लोकेशन्स सुंदर आहेत. या चित्रपटामध्ये काही त्रुटी असल्या तरी एक गंभीर विषय मांडण्यात आला असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केलेले बरे. एक संवेदनशील आणि गंभीर विषय हसत-खेळत मांडण्यात आला आहे. मनोरंजन करता करता सुरेख आणि प्रभावी प्रबोधन करणारा चित्रपट आहे. .प्रोमो पाहिल्यावर एकाचा मेसेज आला की... मधुराणीने सांगितला 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले'च्या शूटिंगचा अनुभव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.