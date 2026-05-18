प्रेम, विरह आणि समुद्रकिनाऱ्याच्या भावविश्वात रंगणार ‘सा-ई-या’

Entertainment News : आजच्या डिजिटल युगात अनेक कलाकार समाजमाध्यमांमधून लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचत आहेत. मात्र काही चेहरे केवळ पडद्यावर दिसून थांबत नाहीत, तर स्वतःची वेगळी कलात्मक ओळख निर्माण करण्याचाही प्रयत्न करताना दिसतात. भावना, नात्यांमधील गुंतागुंत आणि प्रेमाच्या हलक्या-सखोल छटा मांडणारी गाणी आजच्या पिढीला विशेष जवळची वाटतात. .अशाच भावविश्वाला स्पर्श करणारा 'सा-ई-या' हा नवा संगीतप्रकल्प आता रसिकांच्या भेटीला येणार आहे.समाजमाध्यमांमधून लोकप्रिय झालेली सिमरन बग्गा या गाण्यात प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून, यावेळी तिने दिग्दर्शनाची धुराही सांभाळली आहे. दिग्दर्शक रवि शर्मा यांच्यासोबत तिने या गाण्याचं दिग्दर्शन केलं आहे. .गोव्याच्या निसर्गरम्य ठिकाणी चित्रित करण्यात आलेल्या या गाण्यात तिच्यासोबत अर्पितोष अशोक झळकणार आहे. संगीताची जबाबदारी अमित मुथरेजा, परिवेश सिंह आणि सागर लाहौरी यांच्या टीमने सांभाळली आहे. पहिलं प्रेम, दुरावा आणि मनात राहून गेलेल्या भावनांची हुरहूर या गाण्यातून दाखवण्यात आली आहे. .सिमरन म्हणाली, "आज अनेक गाणी येतात, पण लोकांच्या मनात कायम राहील अशी धून आम्ही निवडली आहे. संपूर्ण टीमने मनापासून मेहनत घेतली असून अंतिम सादरीकरण पाहून मला समाधान वाटतं.". पुढे ती म्हणाली, "समुद्राच्या लाटा मनाला शांतता देतात, त्यामुळे गोव्याचं वातावरण या गाण्याच्या भावनेशी अगदी जुळून येतं."भावनांनी भरलेलं कथानक, समुद्रकिनाऱ्याची देखणी पार्श्वभूमी आणि सिमरन बग्गाचा नवा दिग्दर्शकीय प्रयत्न यामुळे 'सा-ई-या'कडे रसिकांचं लक्ष वेधलं जात आहे.