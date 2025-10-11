Premier

Singer Kumar Sanu: गायक कुमार सानू यांची उच्च न्यायालयात धाव; 'हे' आहे प्रकरण

कुमार सानू यांनी याचिकेत, व्यक्तिमत्त्व आणि नावाचा गैरवापर करण्यापासून संरक्षण मागितले आहे. या प्रकरणी लवकरच कोर्टात सुनावणी होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली: गायक कुमार सानू यांनी व्यक्तिमत्त्व आणि नावाचा गैरवापर रोखण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायाधीश मनीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या न्यायालयात १३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

