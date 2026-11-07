Inspiring Story: शाळेत नाकारलेला आवाज कसा बनला देशाची ओळख! जाणून घ्या पद्मभूषण उषा उथ्थप यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Mumbai: जड आवाजामुळे ज्या मुलीला शाळेत असताना संगीताच्या वर्गातून बाहेर काढले, ती मुलगी पुढे जाऊन भारतातील लोकप्रिय गायिका बनली! लहान असल्यापासून ज्यांना आपल्या आवाजामुळे हिणवले गेले त्याच आवाजाच्या बळावर पुढे उषा उथ्थप यांनी काळ गाजवला. तोच वेगळा आवाज नंतर त्यांची ओळख बनवली. ज्या आवाजाची शाळेत खिल्ली उडवली गेली, त्याच आवाजाने उषा उथ्थप यांना संगीत क्षेत्रात मोठे यश मिळवून दिले. एवढेच नाही तर २०२४ मध्ये या गुणी गायिकेला पद्मभूषण पुरस्काराने गौरवण्यात आले..१५० वर्षांपूर्वी नवरीच्या शृंगारात वापरल्या जायच्या या खास गोष्टी! आजच्या मेकअप किटमध्येही नाहीत.उषा उथ्थप यांचा आवाज इतर गायिकांपेक्षा वेगळा आणि भारदस्त होता. त्यामुळे शाळेत असताना संगीत शिक्षकांनी त्यांना गायनासाठी योग्य नसल्याचे सांगितले. त्यांना शाळेच्या समूहगायनाच्या वर्गातून बाहेर काढण्यात आले. परंतु, संगीतापासून दूर जाण्याऐवजी त्यांनी टाळ आणि इतर तालवाद्ये वाजवण्यास सुरुवात केली. त्यांनी संगीताचे औपचारिक शिक्षण घेतलेले नाही. असे असतानाही त्यांनी गाण्याचा सराव करण्यावर भर दिला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.अमिताभ बच्चन यांची प्रकृती बिघडली? KBC चं शूटिंग का थांबवण्यात आलं? मोठी अपडेट समोर...नाइट क्लबमधून सुरू झाली कारकीर्दवयाच्या २०-२१ व्या वर्षी त्यांनी चेन्नईतील ‘नाइन जेम्स’ या नाइट क्लबमध्ये गाण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर मुंबईतील ‘टॉक ऑफ द टाउन’ आणि कोलकात्यातील ‘ट्रिनकास’ येथेही त्यांनी सादरीकरण केले. त्यांच्या आवाजाची वेगळी शैली प्रेक्षकांना भावली. हळूहळू त्या लोकप्रिय गायिका बनल्या..‘हरी ओम हरी’, ‘रंभा हो’ आणि ‘डार्लिंग’ यांसारख्या गाण्यांनी त्यांना घराघरांत पोहोचवले. हिंदीसह अनेक भारतीय आणि परदेशी भाषांमध्ये त्यांनी गाणी गायली. त्यांच्या सादरीकरणात भारतीय संगीत, पॉप आणि पाश्चात्त्य संगीताचा अनोखा संगम दिसतो..पद्मश्री ते पद्मभूषण२०११ मध्ये उषा उथ्थप यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाला. २०११ मध्येच ‘डार्लिंग’ या गाण्यासाठी त्यांना फिल्मफेअर पुरस्कारही मिळाला. संगीत क्षेत्रातील दीर्घ योगदानाची दखल घेत २०२४ मध्ये त्यांना पद्मभूषण प्रदान करण्यात आला. .शाळेत नाकारलेला आवाज त्यांनी कधी बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट त्याच आवाजाला स्वतःची ताकद बनवली. त्यामुळे उषा उथ्थप यांचा प्रवास केवळ एका गायिकेच्या यशाची कहाणी नाही, तर वेगळेपण स्वीकारून स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचे प्रेरणादायी उदाहरण बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.