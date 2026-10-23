सीनमध्ये नव्हतं तरीही त्याने तिचा हात धरला... स्मिता जयकर यांनी सांगितला सलमान- ऐश्वर्या यांचा किस्सा, म्हणाल्या,- ११ वाजले तरी...

ज्येष्ठ अभिनेत्री स्मिता जयकर यांनी मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीतही आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. त्यांनी अनेक हिंदी चित्रपटात मुख्य अभिनेत्यांच्या आईची भूमिका साकारली. 'हम दिल दे चुके सनम' चित्रपटातदेखील त्या ऐश्वर्या रायच्या आईच्या भूमिकेत दिसल्या. या चित्रपटात ऐश्वर्या आणि सलमान खान होते. या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान ते प्रेमात पडलेले. आता स्मिता जयकर यांनी या चित्रपटातील 'आँखो की गुस्ताखीयां' या गाण्याची आठवण सांगितली आहे. जेव्हा गरज नसताना सलमानने ऐश्वर्याचा हात पकडलेला. .हम दिल दे चुके सनम' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान ऐश्वर्या आणि सलमानची जवळीक वाढत होती. याबद्दल स्मिता सिद्धार्थ कननला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाल्या, 'त्यावेळी त्यांचे प्रेम फुलत होते. दोघेही प्रेमात होते आणि ते एकत्र खूप सुंदर दिसत होते. त्या काळात ऐश्वर्या खूपच सुंदर दिसायची. ते सगळं चित्रपटासाठी फायदेशीर ठरले आणि त्यांच्यातली जादू पडद्यावरही पाहायला मिळाली. बरेचदा सलमान-ऐश्वर्याच्या प्रेमामुळे ठरलेल्या वेळेत शूटिंग सुरू व्हायचं नाही. त्यामुळे क्रू मेंबर्सचा कंटाळून जायचे. सर्व क्रू मेंबर्स तक्रार करायचे की, ‘हे किती उशीरा येतात! आमची सकाळी ७ वाजताची शिफ्ट असते आणि आम्ही सकाळी १० वाजेपर्यंत वाट पाहत बसतो, पण हे येत नाहीत. पण मला नेहमीच असं वाटे की, तुम्ही प्रेमात आहात, तर तुम्ही काय बोलणार?'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'कधीकधी सलमान-ऐश्वर्या ११ वाजता एकत्र शूटिंगला यायचे, सेटवर सगळे त्यांची वाट पाहतायत या गोष्टीचा त्यांना विसर पडलेला असायचा. पण प्रेमात असताना या गोष्टी होतात. ‘आंखों की गुस्ताखियां’ या गाण्यात सलमानला टेबलाभोवती फिरून यायचं होतं, तर ऐश्वर्या तिथे उभी होती. त्याने तिचा हात धरला, जो त्याने धरायला नको होता. तेव्हा संजयने त्याला विचारलं, ‘सलमान, तू तिला हात का लावलास? त्याला तिला स्पर्श करावासा वाटला असावा. तो प्रेमात होता, म्हणून त्याने तिला स्पर्श केला, पण तो सीन तसा करायचा नव्हता. संजय त्याच्यावर ओरडला आणि त्याला जाब विचारला. त्या सीनमध्ये सलमानला फक्त तिच्याकडे पाहायचं होतं. या सीननंतर सगळे क्रू मेंबर्स हसू लागले, तर ऐश्वर्या लाजत होती.'.सुशांत सिंह राजपूतला 'हीलिंग' द्यायला गेल्या होत्या स्मिता जयकर; म्हणाल्या, 'रियाने मेसेज केलेला त्याची तब्येत बिघडतेय' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.