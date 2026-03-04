धाडस केलं आणि टोकं अमाऊंट भरूनच टाकली... मराठमोळ्या इन्फ्ल्युएन्सरने मुंबईत घेतलं स्वतःचं घर; शेअर केले फोटो

सध्याच्या सोशल मीडियाच्या जगात प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणं काही अवघड राहिलेलं नाही. सोशल मीडियावर अशी अनेक साधनं आहेत ज्यातून आपण सहजरित्या प्रेक्षकांशी कनेक्ट होऊ शकतो. फक्त कलाकारच नाही तर सोशल मीडिया इन्फ्ल्युएन्सरचे देखील आता खूप फॉलोवर्स असतात. त्यांनी केलेल्या गोष्टी प्रचंड व्हायरल होतात. अशीच एक लोकप्रिय इन्फ्ल्युएन्सर सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. या इन्फ्ल्युएन्सरने नुकतंच नवीन घर घेतलंय आणि तिच्या फॉलोवर्सना तिच्यापेक्षाही जास्त आनंद झालाय. ही इन्फ्ल्युएन्सर आहे सायली राऊत. .आपल्या अतरंगी व्हिडीओंनी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारी सायली आपल्या व्हिडिओंमधून प्रेक्षकांना हसवत असते. एकपात्री अभिनय करून वेगवेगळी पात्र साकारणारी सायली प्रेक्षकांची आवडती आहे. कधी लहान मुलगी तर कधी काकू, कधी आई तर कधी कॉलेजमधील मुलगी अशी पात्र ती साकारते. सायलीने काही महिन्यांपूर्वीच लग्न केलेलं. आता तिने मुंबईत हक्काचं घर घेतलंय आणि त्याचे काही फोटो तिने चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. आपलं एक स्वप्न पूर्ण झालं असं ती यात म्हणालीये. .घराची आनंदाची बातमी देताना सायलीने लिहिलं, 'मुंबईत स्वतःचं घर असावं, हे प्रत्येक मध्यमवर्गीयाचं स्वप्न असते. मीही त्याला अपवाद नाही. पण, जशी मोठी झाले, थोडी अक्कल आली. तशी जाणीव झाली की, मुंबईत घर घेणं म्हणजे तारेवरची कसरत आहे. माझं घर लहान होते. आम्ही पाच माणसे त्या घरात राहत होतो. कधी मला त्याचा न्यूनगंड नव्हता. चाळीतील लोक जीवाला जीव देणारी होती. दारं सताड उघडी असायची. मजल्यावरची सगळी घरं आपलीच असायची. घरात कितीही पाहुणे आले तरी अॅडजस्ट होऊन जायचं.'.तिने पुढे लिहिलं, 'मुंबईतली घरं फार लहान असतात. ‘आम्ही पाच माणसं राहतो घरात, चालताना एकमेकांना आपटतो’ हा स्टँडअपमधील माझा पंच होता. एक दिवस धाडसच केलं आणि टोकन अमाउंट भरूनच टाकली. मेहनत करू आणि पुढची आर्थिक गणितं सोडवू, असा विचार केला. अखेरीस स्वत:च्या घरात गृहप्रवेश केला. मी आणि विनीत (सायलीचा पती)ने कॉलेजमध्ये असल्यापासून स्वप्नं बघितली होती. आपलं स्वतःचं घर असेल तेव्हा आपण काय करू, हे ठरवलं होतं. आपण सोशल मीडियावरील जे अडीच लाख फॉलोअर्सचे जे कुटुंब म्हणतो, त्यांच्याबरोबर हे शेअर करताना खूप छान वाटत आहे. सगळ्यात मोठं थँक्यू माझ्या पालकांना. कारण- त्यांनी मला चांगले संस्कार दिले, स्वतःच्या पायावर उभं केलं आणि या निर्णयात सर्व परीने ते माझ्या पाठीशी उभे राहिले.'.शेवटी तिने लिहिलं, 'सध्या परत शून्यापासून सुरुवात करायची आहे. आनंद आहे, समाधान, आशा आहे. रील्स शूट करण्यासाठी खूप जागा आहे आणि उद्या भाजी कोणती करायची आहे, हा प्रश्न आहे.' सायलीच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. तिला नव्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्यात. .'सावळ्याची जणू सावली' मध्ये होणार नव्या अभिनेत्रीची एंट्री; सावलीसमोर येणं आणखी एक संकट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.