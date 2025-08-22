जेव्हा पती-पत्नीमध्ये भांडणं होतात... सीमासोबतच्या घटस्फोटाबद्दल अखेर बोलला सोहेल खान; म्हणाला- गेली २४ वर्ष मी...

सलमान खानचा भाऊ आणि अभिनेता सोहेल खान त्याच्या चित्रपटांसोबतच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहिला. २०२२ साली त्याने त्याची पत्नी प्रिया सजदेहपासून घटस्फोट घेतला. लग्नाच्या तब्बल २४ वर्षानंतर त्यांनी घटस्फोटाचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयाने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला होता. त्यांनी घटस्फोटाचं कारण स्पष्ट केलं नव्हतं. त्यामुळे वेगवेगळे अंदाज लावले जात होते. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सोहेलने पहिल्यांदाच त्याच्या घटस्फोटावर भाष्य केलंय. त्याचं आणि सीमाचं नातं आता कसं आहे याबद्दल त्याने सांगितलंय. .सोहेलने नुकतीच टाइम्स ऑफ इंडियाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तो म्हणाला, 'मी सीमासोबत २४ वर्ष संसार केला. ती एक सुंदर मुलगी आहे. पण, काही गोष्टी वर्क आऊट झाल्या नाहीत. पण, यामुळे आमच्या नात्यात काहीच बदल झालेला नाही. ती एक चांगली व्यक्ती आणि उत्तम आई आहे. आमच्यात काही गोष्टी ठीक नव्हत्या, पण याचा अर्थ आम्ही एकमेकांचा द्वेष करतो असा नाही. वर्षातून एकदा पालक म्हणून आम्ही आमच्या मुलांसोबत संपूर्ण कुटुंब कुठेतरी फिरायला जायचं हे आधीच ठरलेलं असतं. आणि आम्ही खूप मजा करतो.' .सोहेल पुढे म्हणाला, 'जेव्हा पती-पत्नीमध्ये भांडणं होतात तेव्हा त्याचा परिणाम मुलांवर होतो. पती-पत्नीच्या अहंकाराचा त्रास मुलांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे मुलं डिस्टर्ब होतात. आपण आपल्याच पुढच्या पिढीला त्रास देत असतो. त्यामुळे तुमच्या मुलांची वाढही तशीच होते. हे आम्हाला आमच्या मुलांसोबत होऊ द्यायचं नव्हतं. निर्वाण आणि योहान यांना आम्ही सिंगल पालक म्हणून वाढवत आहोत. आणि यात काहीच चुकीचं नाही याची जाणी त्यांना करून देत आहोत. प्रेम हे कुठल्याही गोष्टींपेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे.'.'या' ठिकाणी झालेलं 'आयत्या घरात घरोबा' या गाजलेल्या चित्रपटाचं चित्रीकरण; पाहून वाटत नाही पण तो बंगला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.