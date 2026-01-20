सुचित्रा यांनी सांगितलं म्हणून नाही तर 'या' कारणामुळे सोहम-पूजाने मांडला वेगळा संसार; म्हणाले- लग्नाच्या दीड महिना आधी...

लोकप्रिय मराठी अभिनेता आणि निर्माता सोहम बांदेकर आणि अभिनेत्री पूजा बिरारी यांनी काही महिन्यांपूर्वीच लग्नगाठ बांधली. लोणावळ्यात त्यांचं लग्न पार पडलं. तर मुंबईत त्यांचं रिसेप्शन मोठ्या थाटामाटात करण्यात आलं. अनेक कलाकारांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. मात्र त्यांच्या लग्नात चर्चा रंगली होती ती सोहम आणि पूजा वेगळे राहणार का याची. सोहमची आई आणि अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर यांनी एका मुलाखतीत मी माझ्या मुलाला आणि सुनेला वेगळा संसार थाटायला सांगणार आहे असं म्हटलं होतं. आणि त्यांची ती गोष्ट खरी देखील ठरली. लग्नानंतर काही दिवसातच पूजा आणि सोहम वेगळे राहू लागले. मात्र आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत आपण आईमुळे वेगळे राहत नसल्याचा खुलासा सोहमने केलाय. .राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सोहम म्हणाला, 'बिचार्याला राहायचं असेल घरात, त्याला का बाहेर पाठवताय अशा कमेंट होत्या. त्या कमेंटवरून असं वाटतंय की तिने तो विचार आमच्यावर लादलाय. तर तसं अजिबात नाहीये. मूळ घर मुंबईतल्या पवईत असूनही आम्ही आता मालाडमध्ये शिफ्ट झालोय. नाहीतर काय आहे की वेगळीकडेच राहायचं आहे तर मी पवईतच राहू शकलो असतो. वेगळं राहायचं असतं तरी. पण आम्ही खूप आधीपासूनच ठरवलेलं की ही हिचं प्रोफेशन, माझं प्रोफेशन ज्या पट्ट्यात आहे तिथे आपण राहणं. एक आहे की ती आणि मी तयार असू तर दूध भट खाऊनही आम्ही उत्तम राहू शकतो. पण हे आम्ही आधीच बोललो होतो.' .सोहम पुढे म्हणाला, 'आमचा एक दीड महिना आधी घर बघण्यात गेला. कारण ते रेंटवरच घ्यायचं होतं. मग ते भाडं, काय तो घरखर्च यात ही खूप सोर्टेड होती. म्हणून मी हिला बोललेलो की बील वेळेत भरणं, काही मॅनेज करणं, घरी काही प्लम्बिंगचं वगरे काम हे मी बघतो. पण किती किराणा लागतो, किती भट महिन्याला लागतो, काहीकाही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्यात मला खरंच अंदाज नाही. भात हवाय मी उत्तम आणतो. पण किती लागतो, कुठला लागतो, वेगळे दोन लागतात का, या गोष्टी माझ्यावर नको. ती म्हणाली की बरोबर ५० टक्के आपण आखू की तू काय करणं अपेक्षित आहे. आता एक पूजा आहे जी कपडे धुवायला टाकते आणि मी धुतलेले कपडे वाळत घालतो. देवपूजा मी करतो बाकी मावशींशी बोलणं, किराणा आणणं हे ही करते. कारण सेट अगदीच १५ मिनिटांवर असल्याने आम्ही सगळं मॅनेज करतो. हे परफेक्ट नाहीये. पण यातच गंमत आहे.' .मावस बहिणीच्या दिरासोबत रिलेशनशिपमध्ये होती अनुश्री माने; लग्नही ठरलेलं... पण ब्रेकअपची झालेली जोरदार चर्चा कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.