फोटोंमध्ये दिसायला गोड पण खऱ्या आयुष्यात वागायला कसा आहे सोनाली कुलकर्णीचा नवरा कुणाल? अभिनेत्रीनेच सांगितलं

मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री म्हणजे सोनाली कुलकर्णी. सोनालीला मराठी सिनेसृष्टीची अप्सरा म्हटलं जातं. तिचा गौर वर्ण आणि घरे डोळे यामुळे चाहते तिच्यावर फिदा आहेत. तिने करोना काळात कुणाल बेनोडेकर याच्याशी लग्न केलं. ती कायमच तिचे आणि नवऱ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. आता एका मुलाखतीत सोनालीने त्यांच्या नात्याबद्दल सांगितलं आहे. .सोनाली लवकरच 'तिघी' या चित्रपटात दिसणार आहे. त्यानिमित्ताने आरपारला दिलेल्या मुलाखतीत सोनाली म्हणाली, 'माझा नवरा फक्त या इंडस्ट्रीबाहेरचा नाही तर या देशाच्याच बाहेरचा निघाला. त्याने मला जगाकडे, माझ्या कामाकडे पाहायचे वेगवेगळे दृष्टिकोन दिलेत. तो मला जमिनीवर ठेवतो. तो माझा फॅन नव्हताच. त्याने माझं काम बघितलं नव्हतं, तो मला ओळखतंही नव्हता. त्यामुळे तो मला भेटताना एक भारतातून आलेली स्त्री म्हणून भेटला. त्याने माझ्यावर कधीही प्रेशर टाकलं नाही. तो माझ्या कामाचा आदर करतो. मला कधीही थांबवत नाही. माझ्या कामाचं त्याला प्रचंड कौतुक आहे.'.पुढे कुणालबद्दल बोलताना सोनाली म्हणाली, 'तो जगातले सगळे सिनेमे पाहतो. तो मला प्रेक्षक म्हणून सांगतो की माझा सिनेमा कसा आहे. त्याचं चित्रपट आणि संगीताबद्दलची आवड आणि अभ्यास खूप आहे. आमच्यात यावर चर्चा होते. आम्ही खूप प्रवास करतो. ती एक माझी आवड होती ती आता खूप वाढलीये. आम्ही या गोष्टीमुळेही जोडले गेलोय. आमच्यात या गोष्टीवरून भांडणं होतात की तू ऑस्ट्रेलियाला चाललीयेस मग मला यायचं पण सुट्टी नाहीये. तू एकटी कशी जाऊ शकतेस, मी पण येतो वगरे. प्रत्येक वाढदिवसाला आमचं ठरलंय की एक नवीन देश बघायचा. किती खर्च आहे ते बघू आपण.'.ती पुढे म्हणाली, 'माझं काम इथे असल्यामुळे मला इथे जास्त काळ राहावं लागतं. पण त्यामुळे मला स्पेस मिळते, त्यालाही स्पेस मिळते. तो त्या वेळेत त्याची त्याची कामं करून घेतो. आम्ही एकत्र असल्यावर मग तो वेळ आम्ही छान घालवतो. आम्ही एकत्र व्यायाम करतो. तुम्हाला जर बॉण्डिंग छान करायचीय ना तर तुम्ही सोबत व्यायाम केला पाहिजे. ही बेस्ट थेरेपी आहे.'.