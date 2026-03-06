Premier

फोटोंमध्ये दिसायला गोड पण खऱ्या आयुष्यात वागायला कसा आहे सोनाली कुलकर्णीचा नवरा कुणाल? अभिनेत्रीनेच सांगितलं

Sonalee Kulkarni Husband Kunal Benodekar Nature: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिने एका मुलाखतीत पहिल्यांदाच तिच्या नवऱ्याबद्दल भाष्य केलंय.
sonalee kulkarni

sonalee kulkarni

esakal

Payal Naik
Updated on

मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री म्हणजे सोनाली कुलकर्णी. सोनालीला मराठी सिनेसृष्टीची अप्सरा म्हटलं जातं. तिचा गौर वर्ण आणि घरे डोळे यामुळे चाहते तिच्यावर फिदा आहेत. तिने करोना काळात कुणाल बेनोडेकर याच्याशी लग्न केलं. ती कायमच तिचे आणि नवऱ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. आता एका मुलाखतीत सोनालीने त्यांच्या नात्याबद्दल सांगितलं आहे.

Loading content, please wait...
Sonalee Kulkarni
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.