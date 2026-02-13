मंत्र्याने दिलेल्या घराची कॉन्ट्रोव्हर्सी ते लॉकडाउनमध्ये केलेलं लग्न; मराठमोळी सोनाली कुलकर्णी सध्या कुठे गायब आहे?

आपल्या घाऱ्या डोळ्यांनी प्रेक्षकांना आपल्या प्रेमात पाडणारी लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिने अभिनयासोबतच प्रेक्षकांना आपल्या नृत्याचंही वेड लावलं. तिने 'बकुळा नामदेव घोटाळे' या चित्रपटातून आपल्या अभिनयाच्या करिअरची सुरूवात केली. या पहिल्याच चित्रपटासाठी तिला झी गौरवचा 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री' हा पुरस्कारही मिळाला. मराठी सिनेसृष्टीतील अप्सरा म्हणून ओळख असणाऱ्या सोनालीने चाहत्यांच्या मनात घर केलं. मात्र गेल्या काही वर्षात सोनाली फार चित्रपटांमध्ये दिसली नाहीये. कुठे आहे सध्या सोनाली कुलकर्णी?.२०१० मध्ये आलेल्या 'नटरंग' चित्रपटामुळे सोनालीच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. यातील 'अप्सरा आली' या लावणीने तिला महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचवलं. आजही तिला 'मराठी सिनेसृष्टीची अप्सरा' म्हणून ओळखलं जातं. तिने 'नटरंग', 'अजिंठा', 'झपाटलेला २', 'मितवा', 'क्लासमेट्स', 'पोस्टर गर्ल', 'हिरकणी', 'धुरळा', 'तमाशा लाईव्ह', 'पांडू' यांसारखे सिनेमे केले. तर झिम्मा'मध्येही ती दिसली होती. तिने 'युवा डान्सिंग क्वीन' आणि 'अप्सरा आली' सारख्या डान्स रिअॅलिटी शोमध्ये परीक्षकाची भूमिका बजावली आहे. .कॉन्ट्रोव्हर्सी आणि लग्नसोनालीने ७ मे २०२१ रोजी दुबईमध्ये कुणाल बेनोडेकर याच्याशी अत्यंत साध्या पद्धतीने विवाह केला. करोना काळ असल्याने त्यांनी लग्नाचा खर्च वाचवून तो पैसा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दान केला होता. त्यानंतर २०२२ मध्ये त्यांनी लंडनमध्ये पुन्हा एकदा थाटामाटात लग्न केलं. मात्र त्यापूर्वी सोनालीला एका मंत्र्याने खुश होऊन एक फ्लॅट भेट दिला असल्याच्या चर्चांना ऊत आलेला. मात्र हे सगळं खोटं असल्याचं सोनालीने सांगितलेलं. सोनाली शेवटची 'जारण' या चित्रपटात नृत्य करताना दिसली होती. 'परिणीती' हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. मात्र सोनाली गेल्या काही वर्षात मोठ्या अशा चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसली नाही. .सोनाली सध्या काय करते?सोनाली सोशल मीडियावर चांगलीच सक्रीय असते. सोनालीचे काही मोठे सिनेमे यावर्षी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. तिचा 'तिघी' हा सिनेमा ६ मार्च रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तर तिचा 'रावसाहेब' हा सिनेमा देखील या वर्षी प्रदर्शित होणार आहे. सोबतच 'मोगल मर्दिनी छत्रपती ताराराणी' हा सिनेमा देखील प्रदर्शनाच्या वाटेवर आहे. हा चित्रपट २०२४ मध्ये प्रदर्शित होणार होता. मात्र अजूनही तो प्रदर्शित झालेला नाही. याशिवा सोनाली आता कोणत्या प्रोजेक्टमध्ये मोठ्या भूमिकेत दिसणार याची चाहते वाट पाहत आहेत. .अमृता खानविलकर खऱ्या आयुष्यात फक्त या एका व्यक्तीला घाबरते; कोण आहे ती जिला पाहून अभिनेत्री होते चिडी चूप .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.