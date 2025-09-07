जान्हवी कपूरच्या भाषाशैलीवर सोनम बाजवाची थट्टा

Entertainment News : जान्हवी कपूर आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांचा ‘परम सुंदरी’ हा नवा चित्रपट नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. चित्रपटाला संमिश्र प्रतिसाद मिळत असला तरी ट्रेलरपासूनच जान्हवी कपूरच्या मल्याळी उच्चारांवर आणि रूढीवादी चित्रणावर जोरदार टीका होताना दिसली आहे. सोशल मीडियावर जान्हवीच्या संवादांच्या उच्चाराची नक्कल करणारा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला.. या व्हिडिओवर अभिनेत्री सोनम बाजवा हिने हास्य इमोजी टाकत प्रतिक्रिया दिली, तर अभिनेता हर्षवर्धन राणे याने ती पोस्ट लाईक केली. मात्र, या दोघांच्या कृतीवर अनेक नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..एका युजरने कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया देत लिहिले, “सोनम बाजवाने आधी स्वतःच्या अभिनयाकडे लक्ष द्यावे, मग इतरांची खिल्ली उडवावी.” दुसऱ्याने टीका करत म्हटले, “जान्हवीवर कठोरपणे वागण्याचा निर्णय विचित्र आहे.” या संपूर्ण प्रकरणावर चाहत्यांची मते विभागली असली तरी बहुतेकांनी जान्हवीच्या पाठीशी उभे राहत तिचे समर्थन केले. . काहींनी तर स्पष्टपणे म्हटले की, प्रत्येक कलाकाराला वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी उच्चार आणि ऍक्सेंटमध्ये प्रयोग करावे लागतात. अशा वेळी त्याची थट्टा करणे योग्य नाही. सध्या या प्रकरणाची चर्चा सोशल मीडियावर जोमाने सुरू आहे. चाहत्यांमध्ये हे वादळ शांत होईल की अजून पेट घेईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..Marathi Serial : 'असा' होणार थोडं तुझं थोडं माझं मालिकेचा शेवट ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "मालिका असावी तर अशी !".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.