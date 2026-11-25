असे अनेक कलाकार आहेत जे फार कमी मालिका किंवा चित्रपटात दिसले आणि नंतर गायब झाले. त्यातलीच एक आहे लोकप्रिय गायक हिमेश रेशमिया याची दुसरी पत्नी सोनिया कपूर. रामानंद सागर यांची लोकप्रिय मालिका ‘श्रीकृष्ण’ आजही प्रेक्षकांच्या आठवणीत आहे. या मालिकेतील प्रत्येक कलाकाराने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर वेगळी छाप पाडली होती. याच मालिकेत भगवान श्रीकृष्णाची बहीण सुभद्राची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री होती सोनिया कपूर हिने. या मालिकेत ती एक कुशल धनुर्धारी म्हणूनही पाहायला मिळाली होती. तिच्या वाट्याला अवघ्या तीन भागांमध्ये भूमिका आली होती. मात्र, कमी वेळ पडद्यावर दिसूनही सोनियाने आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. मात्र ती हिमेशची दुसरी पत्नी आहे जिच्यासाठी हिमेशने आपला संसार मोडला होता असं म्हटलं जातं. .सोनिया कपूरने केवळ ‘श्रीकृष्ण’ मालिकेतच नव्हे, तर अनेक लोकप्रिय हिंदी मालिकांमध्ये काम केले आहे. ‘किट्टी पार्टी’, ‘पिया का घर’, ‘कुसुम’, ‘कभी हां कभी ना’, ‘रीमिक्स’, ‘येस बॉस’, ‘लव्ह यू जिंदगी’, ‘जय गणेश’ आणि ‘जय हनुमान’ यांसारख्या मालिकांमधून तिने विविध भूमिका साकारल्या. या मालिकांमधील कामामुळे तिने छोट्या पडद्यावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. छोट्या पडद्यावर काम करत असतानाच सोनियाने बॉलिवूडमध्येही नशीब आजमावले. ‘फरेब’, ‘सट्टा’, ‘कार्बन’ आणि ‘ऑफिसर’ यांसारख्या चित्रपटांमध्येही ती दिसली होती. मात्र, सध्या सोनिया कपूर अभिनय क्षेत्रापासून दूर असून वैवाहिक आयुष्याचा आनंद घेत आहे..हिमेश रेशमियासोबत बांधली लग्नगाठसोनिया कपूर आणि हिमेश रेशमिया यांनी लग्न करण्यापूर्वी तब्बल दहा वर्षे एकमेकांना डेट केले होते. हिमेशचे पहिले लग्न कोमलसोबत झाले होते. २२ वर्षांच्या संसारानंतर हिमेश आणि कोमल यांनी २०१७ मध्ये घटस्फोट घेतला. त्यानंतर २०१८ मध्ये हिमेशने सोनिया कपूरसोबत विवाह केला. हा विवाह अत्यंत खासगी समारंभात पार पडला होता. त्यानंतर गायकाने सोनियासाठी पहिला संसार मोडल्याचं बोललं गेलं. मात्र त्याची पहिली पत्नी कोमल हिने असं काहीही नसल्याचं म्हटलं होतं. आमच्या नात्यात प्रॉब्लेम होते त्यामुळे आमचा संसार मोडला असं ती म्हणाली होती. .राज्यात दुष्काळ पडलाय आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचे सगळे पैसे ग्लॅमरवर... लोकप्रिय दिग्दर्शिकीने अमृता फडणवीसांना सुनावलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.