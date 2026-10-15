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Social Media Backlash : "व्ह्यूजसाठी इतक्या खालच्या पातळीला..."; पत्नीला पाळीव कुत्र्याच्या भांड्यातून पाणी पाजले, यूट्यूबर सौरभ जोशीवर नेटकरी भडकले!

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Disgusting act in the name of 'Truth or Dare'; Intense anger expressed by audiences.

Disgusting act in the name of 'Truth or Dare'; Intense anger expressed by audiences.

Sakal

विनयन वाघमारे
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मुंबई : कोट्यवधी फॉलोअर्स असलेला देशातील प्रसिद्ध यूट्यूबर सौरभ जोशी पुन्हा एकदा मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नुकत्याच शेअर केलेल्या एका कौटुंबिक व्लॉगमध्ये सौरभने आपली पत्नी अवंतिका भट्ट हिला चक्क पाळीव कुत्र्याच्या भांड्यातून पाणी पिण्याचे चॅलेंज दिले.

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