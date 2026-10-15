Social Media Backlash : "व्ह्यूजसाठी इतक्या खालच्या पातळीला..."; पत्नीला पाळीव कुत्र्याच्या भांड्यातून पाणी पाजले, यूट्यूबर सौरभ जोशीवर नेटकरी भडकले!

मुंबई : कोट्यवधी फॉलोअर्स असलेला देशातील प्रसिद्ध यूट्यूबर सौरभ जोशी पुन्हा एकदा मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नुकत्याच शेअर केलेल्या एका कौटुंबिक व्लॉगमध्ये सौरभने आपली पत्नी अवंतिका भट्ट हिला चक्क पाळीव कुत्र्याच्या भांड्यातून पाणी पिण्याचे चॅलेंज दिले. .अवंतिकाने हे चॅलेंज स्वीकारून पाणी प्यायल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे. हा प्रकार समोर येताच सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी संतापाचा तीव्र भडका उडाला असून, "केवळ व्ह्यूज मिळवण्यासाठी कोणी स्वतःच्या पत्नीला इतक्या खालच्या थराला नेऊ शकते का?" असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे..Jailer 2 Movie Review : रजनीकांतच्या 'जेलर २'चा प्रेक्षकांवर प्रभाव कसा? वाचा रिव्ह्यू.'ट्रुथ ऑर डेअर'च्या नावाखाली अजब हट्टव्लॉगमध्ये दाखवल्यानुसार, सौरभ जोशी आपल्या कुटुंबासोबत 'ट्रुथ ऑर डेअर' हा खेळ खेळत होता. त्या वेळी त्याने पत्नी अवंतिकासमोर पाळीव कुत्रा ‘ओरिओ’च्या भांड्यातील पाणी पिण्याची अट ठेवली. अवंतिकाने सुरुवातीला या विचित्र अटीला स्पष्टपणे नकार दिला; मात्र सौरभने हट्ट धरत कुत्र्याचे भांडे उचलून आणले. ."पाणी नुकतेच बदलले असून ते स्वच्छ आहे, त्यामुळे संपूर्ण भांडे नाही तरी किमान एक घोट तरी पी," असा आग्रह त्याने धरला. अखेर थोडे आढेवेढे घेत अवंतिका ते पाणी प्यायली.."अशा गोष्टींचे उदात्तीकरण नको"; प्रेक्षकांचा तीव्र संतापसौरभसाठी हा केवळ एका खेळाचा किंवा थट्टेचा भाग असला, तरी सोशल मीडियावर या कृत्यावरून त्याच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. "सौरभ जोशीचे व्लॉग्स प्रामुख्याने लहान मुले आणि तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर पाहतो. .अशा किळसवाण्या आणि चुकीच्या गोष्टींना व्लॉगच्या माध्यमातून सामान्य (Normalise) मानले जाऊ नये," अशी टीका युझर्स करत आहेत. "एका सुशिक्षित महिलेने व्ह्यूजसाठी अशा गोष्टींना होकार देणे दुर्दैवी आहे," अशा शब्दांत नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, सोशल मीडियावर सौरभ जोशीला मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.