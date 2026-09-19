श्रीदेवींच्या निधनानंतर त्यांची २५० कोटींची संपत्ती कुणाला मिळाली? मृत्यूनंतरही वर्षाला मिळणारे १३ कोटी कुणाच्या खात्यात जातात?

बॉलिवूडच्या लवडी सुपरस्टार म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्या निधनाने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला होता. वयाच्या अवघ्या चौथ्या वर्षी अभिनयाची सुरुवात करणाऱ्या श्रीदेवी यांनी आपल्या अभिनयाच्या आणि नृत्याच्या जोरावर प्रेक्षकांना वेड लावलं. त्या काळात त्यांनी सगळ्यांना मागे टाकलं. त्या पुरुष कलाकारापेक्षाही जास्त मानधन आकारत होत्या. मात्र २०१८ मध्ये त्यांचं दुबईत बाथटबमध्ये बुडून मृत्यू झाला. त्यानंतर प्रेक्षकांना स्वतःच्या कानावर विश्वास बसत नव्हता. मात्र त्यांच्या निधनानंतरही त्यांची कमाई सुरूच राहिली. आता ते पैसे कोण घेतं? . श्रीदेवी यांनी मृत्यूआधी ज्या चित्रपटांमध्ये काम केलं, गाणी गायली आणि जाहिरातींमध्ये काम केलं त्यांची रॉयल्टी त्यांना दरवर्षाला मिळते. त्यांच्याकडे २४७ कोटींची संपत्ती होती. त्यात अनेक आलिशान गाड्यांचा समावेश होत्या. ही संपत्ती त्यांनी स्वतः कमावली होती. त्या विविध ब्रॅण्डच्या जाहिरातींमधून सर्वाधिक कमाई करत होत्या. त्यामुळे आताही त्यांची ती कमाई सुरू आहे. . दैनिक भास्कर आणि जनसत्ता याची दिलेल्या माहितीनुसार, निधनापूर्वी त्या दरवर्षाला १३ कोटी रुपये कमावत होत्या. त्या संपत्तीवर आणि कमाईवर पती बोनी कपूरची कोणतीही व्यावसायिक भागीदारी नव्हती. .त्यांच्या मृत्यूनंतर २५० कोटी रुपयांच्या संपत्तीवर पती बोनी कपूर आणि दोन्ही मुली जान्हवी कपूर व खुशी कपूर यांचा हक्क झाला. जनसत्ताने दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीदेवी यांच्या जाहिराती आणि चित्रपटांमधून भविष्यात मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नावर त्यांच्या दोन्ही मुलींचा कायदेशीर हक्क आहे. तर चित्रपटांमधून आणि जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा लाभ त्यांच्या मुलींना मिळत असल्याचं सांगण्यात आलंय. .सव्वा पायलीचा भात, नऊ भाज्या आणि... माहेरवाशीण नाही बांदेकरांकडे सुना बसवतात गौरी, पूजा बिरारी म्हणते-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.