अत्याचार आणि खुनासारख्या विषयावर कॉमेडीयनचा घाणेरडा विनोद; म्हणतो, 'सगळं करून झाल्यावर पीडित मुलगी...'

स्टॅण्ड अप कॉमेडीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या घाणेरड्या विनोदाची पातळी सुधारण्याचं नाव घेत नाहीये. यापूर्वी प्रणित मोरेच्या शो मध्ये घडलेल्या दोन घटनांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. एका पुरुषाने ३७० रुपयाची बिर्याणी वसूल करण्याची गोष्ट केली होती. तर एका स्त्रीने मृत पुरुषाच्या प्रायव्हेट पार्टवर भाष्य केलेलं. त्यापूर्वीही समय रैना आणि रणवीर अलाहाबादिया यांचे वाद गाजले होते. आता आणखी एका स्टॅण्ड अप कॉमेडियनचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय जो ऐकून नेटकरी चांगलेच भडकले आहेत. बलात्कार आणि खुनासारख्या गंभीर विषयावर त्या व्यक्तीने अत्यंत घाणेरडा विनोद केलाय. .स्टॅण्ड अप कॉमेडियन मधुर विर्लीच्या २०२४ मधील ‘लव्ह अँड लेटेक्स’ या शोमधील एक अत्यंत धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. यात मधुर थेट बलात्कार आणि पीडितेच्या खुनाबद्दल घाणेरडा विनोद करताना दिसतोय. महत्वाचं म्हणजे त्यावर तिथे उपस्थित लोक हसताना दिसत आहेत. त्यामुळे नेटकरी माधुरीसोबतच त्या हसणाऱ्या प्रेक्षकांच्या मानसिकतेबद्दलही प्रश्न विचारत आहेत. ही क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .काय म्हणालाय मधुर?या क्लिपमध्ये विर्ली म्हणतोय की, “बलात्काराच्या १० प्रकरणांपैकी नऊ प्रकरणांत फक्त बलात्कार होतो, तर एका प्रकरणात अत्याचारानंतर खून केला जातो. मला वाटतं की त्या एका प्रकरणात खून तेव्हा होत असेल जेव्हा आरोपी तिच्यापासून दूर झाल्यावर पीडिता त्याला म्हणत असेल की ‘अरे आता तू मला (Cuddle) जवळ घेणार नाहीस का’?” माधुरीने हा अत्यंत घाणेरडा विनोद केल्यावर तिथे उपस्थित सगळे हसत आहेत. त्यामुळे आता नेटकरी त्यांच्यावर चांगलेच भडकले आहेत. 'हे सगळं काही नॉर्मलाइझ केल्यासारखं बोलतोय, यामुळे दुसऱ्या व्यक्तीलाही प्रोत्साहन दिल्यासारखं आहे' अशा कमेंट करत नेटकऱ्यांनी त्यांचा राग व्यक्त केलाय. .माधुरीने यावर अजून तरी कोणतंही उत्तर दिलेलं नाही. मात्र हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यापासून त्याने आपले सगळे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद केले आहेत. .छोट्या पडद्यावर परतणार शिव आणि गौरीची हिट जोडी; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश; 'या' मालिकेत दिसणार \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.