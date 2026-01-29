Premier

स्टार प्रवाहनंतर अभिनेत्याची झी मराठीच्या मालिकेतही एंट्री; एकाच वेळी दोन लोकप्रिय सिरीयलमध्ये साकारतोय भूमिका

SWAPNIL AAJGAONKAR ENTERED IN PAARU SERIAL: लोकप्रिय मराठी अभिनेता एकाच वेळी दोन मालिकांमध्ये भूमिका साकारतोय. यावर्षी दोन मालिकांमध्ये दिसण्याबद्दल त्याने पोस्ट शेअर केलीये.
paaru serial entry

paaru serial entry

esakal 

Payal Naik
Updated on

मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम मिळवण्यासाठी कलाकारांना बराच संघर्ष करावा लागतो. त्यात काम कमी आणि कलाकार जास्त असल्याने असलेलं काम टिकवणं हेदेखील महत्वाचं ठरतं. अनेक महिने किंवा वर्ष आपण घरी बसलो आहोत, काम मिळत नसल्याची तक्रार अनेक कलाकार करताना दिसतात. अनेक प्रयत्न करूनही काम मिळत नाही. मात्र प्रयत्न करणं सोडायचं नसतं, यश कधीतरी आपलं दार ठोठावतच. असंच काहीसं घडलंय मराठी अभिनेत्यासोबत. २०२५ मध्ये फारसं काम नसलेला अभिनेता आता २०२६ मध्ये चक्क दोन मालिकांमध्ये महत्वपूर्ण भूमिकांत दिसतोय. नुकतीच एक पोस्ट करत त्याने ही माहिती दिलीये. कोण आहे हा अभिनेता?

Loading content, please wait...
tv actor
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment
Zee Marathi
star pravah serial
zee marathi serial

Related Stories

No stories found.