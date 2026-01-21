Premier

बाळंतपणाच्या वेळी तू माझ्यासोबत... स्टार प्रवाहच्या खलनायिकेची नवऱ्यासाठी खास पोस्ट; लग्नाच्या १० वर्षांनी झालीये आई

KUNJIKA KALVIT SHARES POST FOR HUSABND: स्टार प्रवाहाची लोकप्रिय खलनायिका लग्नाच्या १० वर्षानंतर आई झाली. आता तिने नवऱ्यासाठी खास पोस्ट केली आहे.
kunjika kalvit

kunjika kalvit

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

आई होणं ही स्त्रीसाठी सगळ्यात मोठी देणगी मानली जाते. मात्र हा प्रवास खूप थकवणारा असतो. त्यात शारीरिक थकव्यासोबतच मानसिक थकवाही येतो. पूर्वी बाळ ही फक्त आईची जबाबदारी मानली जायची. पण आता वडील म्हणून पुरुषही आपली जबाबदारी तितक्याच मेहनतीने पार पाडताना दिसतात. अशाच एका पुरुषाचं मराठमोळ्या अभिनेत्रीने कौतुक केलंय. स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'शुभविवाह' मालिकेतील लोकप्रिय खलनायिका कुंजिका काळवीट हिने तिच्या नवऱ्यासाठी एक पोस्ट शेअर केलीये. कुंजिका लग्नाच्या दहा वर्षांनी आई झालीये. आणि या प्रवासात तिचा नवरा तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिल्याचं तिने सांगितलंय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.