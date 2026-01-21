बाळंतपणाच्या वेळी तू माझ्यासोबत... स्टार प्रवाहच्या खलनायिकेची नवऱ्यासाठी खास पोस्ट; लग्नाच्या १० वर्षांनी झालीये आई

आई होणं ही स्त्रीसाठी सगळ्यात मोठी देणगी मानली जाते. मात्र हा प्रवास खूप थकवणारा असतो. त्यात शारीरिक थकव्यासोबतच मानसिक थकवाही येतो. पूर्वी बाळ ही फक्त आईची जबाबदारी मानली जायची. पण आता वडील म्हणून पुरुषही आपली जबाबदारी तितक्याच मेहनतीने पार पाडताना दिसतात. अशाच एका पुरुषाचं मराठमोळ्या अभिनेत्रीने कौतुक केलंय. स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'शुभविवाह' मालिकेतील लोकप्रिय खलनायिका कुंजिका काळवीट हिने तिच्या नवऱ्यासाठी एक पोस्ट शेअर केलीये. कुंजिका लग्नाच्या दहा वर्षांनी आई झालीये. आणि या प्रवासात तिचा नवरा तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिल्याचं तिने सांगितलंय. .कुंजिकाने गेल्या महिन्यात एका गोंडस मुलाला जन्म दिला. तिने ही बातमी चाहत्यांसोबतही शेअर केली. तिने पोस्ट करत लिहिलं, '"बाबा म्हणून तुझा हा पहिलाच वाढदिवस... आमच्या आयुष्यात नेहमीच आशीर्वाद म्हणून आलेल्या एका खास माणसाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा! गेल्या १५ वर्षांपासून तू माझी ताकद, माझा रक्षक आणि माझे हक्काचे सुरक्षित ठिकाण राहिला आहेस. तुझ्या प्रेमळ स्वभावाने आपल्याला नेहमी एकत्र जोडून ठेवलंय आणि आयुष्याबद्दलच्या तुझ्या दृष्टिकोनामुळे अगदी कठीण दिवसांतही माझा विश्वास डळमळीत झाला नाही.'.'प्रसूती कळांच्या त्या कठीण प्रसंगी ज्या प्रकारे तू माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला, ते तुझं रूप मी आयुष्यभर जपून ठेवीन. तुझा तो संयम, तुझं ते शांतपणे माझं रक्षण करणं आणि शब्दांत न मांडता येणारं तुझं प्रेम... तो क्षण माझ्या हृदयात कायमचा कोरला गेला आहे. आणि आता, तुला आपल्या चिमुकल्या जीवाशी खेळताना पाहणं, तुझा तो हळवेपणा, तुझा संयम आणि तुझ्या डोळ्यांतील प्रेम पाहणं... हे एखाद्या आशीर्वादापेक्षा कमी नाही. ज्या प्रकारे तू आपल्या बाळाला सांभाळतोस, मार्गदर्शन करतोस आणि त्याच्या भविष्याची स्वप्ने पाहतोस, त्यावरून तू एक आदर्श पिता होत आहेस हेच सिद्ध होतंय.'.तिने शेवटी लिहिलं, 'तू जो आहेस, जसा आहेस त्यासाठी तुझे खूप खूप आभार. तू एक उत्तम जोडीदार आहेस आणि आता एक प्रेमळ व जबाबदार पिता म्हणून ही नवीन भूमिका निभावत आहेस, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे, तुझ्यासोबत या प्रवासाच्या प्रत्येक वळणावर चालण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, पार्टनर!' .आईला फोन करून सांगते की... घरात कशी वागते गिरीजा ओकची सासू? पहिल्यांदाच बोलली अभिनेत्री, म्हणते- किती वेळ झोपायचं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.