स्टार प्रवाहवरील अभिनेत्रीची झी मराठीच्या 'सनई चौघडे' मध्ये एंट्री; पहिल्यांदा साकारणार आईची भूमिका

अनेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. आता झी मराठीवर 'सनई चौघडे' ही मालिका प्रदर्शित होणार आहे. त्यातील कलाकारांचे चेहरेदेखील समोर आलेत. या मालिकेतून झी मराठीवरील जुनी अभिनेत्री पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. इतकंच नाही तर तिच्या करिअरमध्ये पहिल्यांदाच ती आईची भूमिका साकारणार आहे. हि अभिनेत्री आहे 'येऊ कशी तशी मी नांदायला' फेम अदिती सारंगधर. ती यापूर्वी 'मुरांबा' मालिकेत दिसली होती. .'सनई चौघडे' मालिकेत लाडकी अभिनेत्री अदिती सारंगधर एका दमदार आणि महत्वपूर्ण भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येत आहे. 'तेजस्विनी खानोलकर' हे तिच्या व्यक्तिरेखेचं नाव आहे. या भूमिकेबद्दल अदितीने मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. ती म्हणाली, "मी सनई चौघडे मालिकेत तेजस्विनी खानोलकर ची व्यक्तीरेखा साकारतेय. नाव जस भारदस्त आहे तशीच माझी व्यक्तीरेखा आहे. माझ्या सुदैवाने मला नेहमीच छान भारदस्त भूमिका मिळालेल्या आहेत. तेजस्विनीच्या मनात बरेच वर्षांपासून अनेक गोष्टी आहेत. तिने खूप सहन केलेल आहे खूप काही भोगलेल आहे, अनुभवलेलं आहे. बऱ्याच गोष्टीने तिच्या मनावर परिणाम केलेला आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'दिसायला जे जस दिसत ते तस मुळात नसत, तशीच माझी व्यक्तीरेखा आहे. ती आपल्या कुटुंबासाठी जीव ओवाळून टाकणारी आहे, आपल्या मुलांवर अत्यंत प्रेम करणारी आहे. झी मराठी वर मी नायिकेची, खलनायिकेची भूमिका केली आहे पण आता पहिल्यांदा आता आईची भूमिका करणार आहे. मला झी मराठीने नेहमीच अशा सशक्त व्यक्तीरेखा दिलेल्या आहेत. या भूमिकेसाठी माझी निवड कशी झाली हे सांगताना मला अत्यंत आनंद होत आहे, कारण आयुष्यात बऱ्याच गोष्टी सुरु आहेत, बऱ्याच नाटकांचं वाचन चालू आहे, मी आता स्वतः आई असल्यामुळे मला सशक्त भूमिका हवी होती.' .ही भूमिका स्वीकारायची तयारी नव्हतीअदिती पुढे म्हणाली, 'तेजस्विनीची भूमिका अगदी तशीच आहे, जिचं स्वतःच काही म्हणणं आहे, तिच्या भोवती बऱ्याच गोष्टी फिरत आहेत. खर सांगायचं तर आईची भूमिका करायला माझी मुळात तयारी नव्हती. पण काही गोष्टी तुम्ही स्वीकारता, हल्ली टेलिव्हिजन मध्येही चांगले बदल घडून येत आहेत. म्ह्णून मी ह्या सगळ्याचा खोलवर विचार करून माझ्या तत्वांचा सांभाळ करत, हि भूमिका स्वीकारली. अधिक सांगायच झालं तर राजू सावंत डायरेक्टर -प्रोड्युसर ह्यांच्या सोबत मला मनापासून काम करायचं होत. मला असं वाटत कि चांगल्या कलाकाराच्या वाट्याला चांगले दिग्दर्शक मिळणं आणि चांगल्या दिगदर्शकाला चांगले कलाकार मिळणं ही भाग्याची गोष्ट असते.' .तेजस्विनी खानोलकरच्या रूपात अदिती सारंगधर पुन्हा प्रेक्षकांसमोर येत आहे. तेव्हा बघायला विसरू नका "सनई चौघडे" १६ मार्च पासून रोज रात्री ८:३० वा. फक्त आपल्या झी मराठीवर..ठरलं! या दिवशी भेटीला येतेय 'मोहिनी'; कलर्स मराठीवर 'ही' गाजलेली मालिका होणार बंद? प्रेक्षक नाराज