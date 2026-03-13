Premier

स्टार प्रवाहवरील अभिनेत्रीची झी मराठीच्या 'सनई चौघडे' मध्ये एंट्री; पहिल्यांदा साकारणार आईची भूमिका

ZEE MARATHI ACTRESS COMEBACK: झी मराठीवर 'सनई चौघडे' ही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यात झी मराठीची जुनी अभिनेत्री नव्या भूमिकेत दिसणार आहे.
ADITI SARANGDHAR

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

अनेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. आता झी मराठीवर 'सनई चौघडे' ही मालिका प्रदर्शित होणार आहे. त्यातील कलाकारांचे चेहरेदेखील समोर आलेत. या मालिकेतून झी मराठीवरील जुनी अभिनेत्री पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. इतकंच नाही तर तिच्या करिअरमध्ये पहिल्यांदाच ती आईची भूमिका साकारणार आहे. हि अभिनेत्री आहे 'येऊ कशी तशी मी नांदायला' फेम अदिती सारंगधर. ती यापूर्वी 'मुरांबा' मालिकेत दिसली होती.

Marathi Actress
aditi sarangdhar
Entertainment Field
marathi entertainment
Zee Marathi
zee marathi serial

