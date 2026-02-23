झी मराठीचा गाजलेला नायक साकारणार स्टार प्रवाहच्या 'आनंदी' मालिकेत मुख्य भूमिका; गाजवलेली आधीची भूमिका

छोट्या पडद्यावर काही दिवसात आणखी काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. त्यात स्टार प्रवाह, कलर्स मराठी आणि झी मराठी अशा तीनही वाहिन्यांचा समावेश आहे. या तीनही वाहिन्यांवर नव्या मालिका सुरू होणार आहेत. त्यात स्टार प्रवाहवर 'आनंदी'; नावाची मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेत एका अंध मुलीची म्हणजेच आनंदीची कथा दाखवण्यात येणार आहे. एका अपघातात तिची दृष्टी जाते मात्र ती तिचा आत्मविश्वास ढळू देत नाही. ती जीवन जगण्याचा दृष्टिकोन आनंदीच ठेवते. ही मालिका स्टार प्रवाहवर १६ मार्च पासून सुरू होणार आहे. आता या मालिकेत आनंदीसोबत कोण दिसणार याची माहिती समोर आलीये. .'आनंदी' मालिकेत मुख्य भूमिकेत अभिनेत्री जाई खांडेकर आहे. जाईने यापूर्वी भूमिका या नाटकात प्रमुख भूमिका साकारली आहे. तर तिच्यासोबत या मालिकेत अभिनेता रोहित परशुराम दिसणार आहे. रोहित 'अप्पी आमची कलेक्टर' मध्ये मुख्य भूमिकेत म्हणजेच अर्जुनच्या भूमिकेत दिसला होता. त्याची आणि अप्पीची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली होती. आता 'आनंदी' या मालिकेत तो मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. या मालिकेतून तो कमबॅक करत आहे. रोहित परशुराम व जाई खांडेकर यांच्यासह या नव्या मालिकेत अभिनेत्री आलापिनी निसळ सुद्धा झळकणार आहे. तिने यापूर्वी ‘नवरी मिळे हिटलरला’ या मालिकेत काम केलं होतं..आनंदी मालिकेबद्दल बोलायचं तर तिचं अंधत्व हा तिचा दुबळेपणा नसून तिची सगळ्यात मोठी ताकद आहे. इतरांना सहज न सापडणाऱ्या गोष्टी आनंदी सहज ओळखते. ती अत्यंत संवेदनशील असून गरजूंना मदत करणं हा तिच्या स्वभावाचा अविभाज्य भाग आहे. कधी कधी आपले डोळे आपल्याला फसवू शकतात, पण मन कधीच नाही हा आनंदीचा जीवनमंत्र आहे. आता ही नवीन मालिका नेमकी कोणत्या वेळेत प्रसारित केली जाणार याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाहीये..प्रेक्षकांना धक्का! कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय मालिकेने घेतला निरोप; नव्या सिरीयलसाठी जुनी मालिका गुंडाळली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.