स्टार प्रवाहची नवी मालिका 'बाई तुझा आशीर्वाद'चा प्रोमो समोर; ईशा केसकर नाही 'ही' अभिनेत्री साकारतेय मुख्य भूमिका

BAI TUZA ASHIRVAD RELEASE DATE AND TIMING: छोट्या पडद्यावर गेल्या काही काळात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. या मालिकांमधील अनेक मालिकांनी टीआरपी यादीत स्थान मिळवलंय. आता त्यात आणखी एक मालिका आपलं स्थान पक्क करायला येतेय. स्टार प्रवाहने महिन्याभरापूर्वी दोन मालिकांची घोषणा केली होती. त्यात पहिली होती 'आनंदी'. ही मालिका ३० मार्चपासून रात्री ८ वाजता प्रदर्शित होणार आहेत. त्यापाठोपाठ आता आणखी एका मालिकेचा प्रोमो समोर आलाय. ही मालिका म्हणजे 'बाई तुझा आशीर्वाद'. या मालिकेचा एआय प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आला होता, आता अखेर या मालिकेचे कलाकार आणि वेळ समोर आलीये. .स्टार प्रवाहची 'बाई तुझा आशीर्वाद' या मालिकेचा प्रोमो स]पोलीस स्टेशनमध्ये सुरू होतो. यात पोलीस एका जोडीचं लग्न लावून देतात. जेव्हा नवरा त्याच्या गाडीतून नवरीला घरी घेऊन जातो तेव्हा वाटेत तो त्याला घरी त्याची तीन भावंडं आणि एक वडील असल्याचं सांगतो. त्यात तो कितीही चढवून सांगत असला तरी तीनही भावंडं काहीही काम करत नसल्याचं आपल्या लक्षात येतं. तर वडिलांच्या भूमिकेत सुनील तावडे समोर येतायत. जेव्हा हे जोडपं घरी पोहोचतं तेव्हा मात्र नव्या नवरीने सजवलेली सगळी स्वप्न धुळीला मिळतात. प्रोमोमध्ये त्यांचं घर दाखवण्यात आलेलं नसलं तरी नवरीच्या हातातून खाली पडणारा हार हा तिचा अपेक्षाभंग झाल्याचं सांगतो. .यापूर्वी आलेल्या प्रोमोवरून ईशा केसकर मुख्य भूमिकेत असेल असा अंदाज लावला गेला होता. मात्र तसं नसून एक नवीन चेहरा प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. यात अभिनेत्री अक्षता तळे मुख्य भूमिकेत आहे. तर अभिनेता अर्णव करीअर मुख्य भूमिकेत आहे. ही मालिका ३० मार्चपासून रात्री ९ वाजता प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यानुसार ८ वाजताची तू ही रे माझा मितवा आता ७. ३० वाजता लागणार आहे. तर ८ वाजता नवी मालिका आनंदी लागणार आहे. त्यानंतर ८. ३० वाजता ठरलं तर मग आणि ९ वाजता ही नवी मालिका सुरू होणार आहे. हे बदल ३० मार्च पासन होणार आहेत..त्यामुळे आता या नव्या मालिकेला प्रेक्षकांचा कसा प्रतिसाद मिळतोय हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. या प्रोमोवर नेटकऱ्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. कुणी मालिकेला आम्ही सातपुते मालिकेची कॉपी म्हणत आहते. तर ही मालिका 'कमळी'ला टक्कर देऊ शकत नाही असंही नेटकरी म्हणत आहेत.