इंग्रजीत हसून दाखवा बरं! स्टार प्रवाहच्या 'मराठी मिडीयम'चा प्रोमो समोर; सोबतीला हे कलाकार, कधी सुरू होणार मालिका?

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक मराठी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात सगळ्यात जास्त मालिका या स्टार प्रवाहवर सुरू झाल्या. २ महिन्यांपूर्वीच स्टार प्रवाहने ८ नव्या मालिकांची घोषणा केलेली. तर काही दिवसांपूर्वीच वाहिनीने त्यांच्या नव्या मालिकेची घोषणा केली. ही मालिका म्हणजे 'तुझ्याकडे तुला मागणे'. यात अभिनेता राकेश बापट मुख्य भूमिकेत आहे. तर या मालिकेच्या पाठोपाठ आता आणखी एका मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आलाय. या मालिकेचं नाव आहे 'मराठी मिडीयम'. या मालिकेचा दुसरा प्रोमो आता प्रदर्शित करण्यात आलाय. यात मालिकेतील कलाकारदेखील दिसत आहेत. .'मराठी मिडीयम' या मालिकेचा विषय यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आला होता. आज ठिकठिकाणी मराठी शाळा बंद पडत आहेत. अशीच एक बंद पडणारी मराठी शाळा वाचवण्यासाठीचे एका शिक्षिकेचे प्रयत्न या मालिकेत दिसणार आहेत. मालिकेच्या प्रोमोमध्ये शाळेतील शिक्षिका हातात पत्र घेऊन धावत जातात. एका मुलीला इस्रोची शिष्यवृत्ती मिळाल्याची गोड बातमी ती सांगते. मात्र जेव्हा ती शाळेत परत जाते तेव्हा शाळेचा शिपाई तिच्या हातात शाळेला आलेली लीगल नोटीस ठेवतो. शाळा बंद होणार असल्याचं सांगतो. तेव्हा सगळे विद्यार्थी तिच्या आजूबाजूला जमतात आणि इंग्रजी मिडीयम जास्त चांगलं आहे का असा प्रश्न विचारतात. त्यावर ती इंग्रजीत हसायला सांगते. शिक्षण घ्यायचं माध्यम काहीही असू शकतं मात्र ते तुमची गुणवत्ता ठरवत नाही असं ती म्हणते. . प्रेक्षकांनी या प्रोमोवर लाइक आणि कमेंटचा वर्षाव केलाय. आम्ही कधीपासून या मालिकेची वाट पाहत होतो असं त्यांनी म्हटलंय. यात अभिनेत्री श्रद्धा श्रद्धा पवार मुख्य भूमिकेत आहे. तर तिच्यासोबतच बालकलाकार 'तक्षा शेट्टी आणि बालकलाकार आयुष उलगड्डे हे देखील मालिकेत आहेत. आयुषने 'मुंज्या' चित्रपटातून प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. ही मालिका ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. मात्र मालिकेची वेळ आणि तारीख अजून गुलदस्त्यात ठेवण्यात आलीये. .'हमाल दे धमाल'च्या 'ढाकुमाकुम' गाण्यात निळू फुलेंसोबत दिसणाऱ्या 'या अभिनेत्याला ओळखलंत? आता गाजवतोय छोटा पडदा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.