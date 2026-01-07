कधी सुरू झाली कधी संपली कळलंच नाही! ३ महिन्यात स्टार प्रवाहची मालिका ऑफ एअर; 'या' दिवशी असणार शेवटचा भाग

छोट्या पडद्यावर नवनवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. मात्र त्यासाठी काही जुन्या मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेतायत. झी मराठी आणि स्टार प्रवाह या वाहिन्यांमध्ये टीआरपीसाठी मोठी शर्यत आहे. अशातच झी मराठीनेदेखील नव्या मालिकांची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ स्टार प्रवाहनेही नव्या मालिकांची घोषणा केली. स्टार प्रवाहवर 'तुझ्या सोबतीने ही मालिका लवकरच सुरू होतेय. मात्र या मालिकेची वेळ रात्री ९ वाजता ठेवण्यात आलीये. त्यामुळे 'नशीबवान' ही मालिका बंद होणार का असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला होता. मात्र आता वेगळीच माहिती समोर येतेय. .स्टार प्रवाहाने नव्या मालिकेला प्राइम टाइम दिलाय. त्यामुळे ९ वाजताची 'नशीबवान' ही मालिका बंद होणार की त्याची वेळ बदलणार याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र आता अखेर स्टार प्रवाहने दुसऱ्याच मालिकेचा गाशा गुंडाळला आहे. अवघ्या तीन महिन्यात ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेतेय. 'नशीबवान' नाही तर स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'काजळमाया' ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. २७ ऑक्टोबर २०२५ पासून 'काजळमाया' ही मालिका प्रसारित करण्यात आलेली. मात्र, आता अवघ्या तीन महिन्यात या मालिकेनं गाशा गुंडाळला आहे. गेल्या आठवड्यात 'कोण होतीस तू काय झालीस तू' ही मालिका काही महिन्यातच संपवण्यात आली. .यादिवशी प्रदर्शित होणार शेवटचा भाग स्टार प्रवाह वाहिनीने 'काजळमाया' या मालिकेचा प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये, आभा म्हणतेय की, वालावलकर घराणं शापातून मुक्त होणार. पुढे, अमृत स्वामी आरुषलं सांगतात की, कुटुंब नक्षत्र लागलंय, होऊदे या अभद्राचा नाश. आरुष आणि आभा, पर्णिका आणि कनकदत्ता यांच्या अंगावर अमृत स्वामींनी दिलेली पावडर टाकतात. त्यामुळे दोन्ही चेटकिणींचा कायमचा अंत होतो. 'काजळमाया' या मालिकेचा प्रोमो शेअर करत स्टार प्रवाहने, 'पर्णिका आणि कनकदत्ताचा होणार कायमचा अंत…अंतिम भाग' असं कॅप्शन लिहिलं आहे. त्यामुळे ही मालिका ११ जानेवारी रोजी प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे हे स्पष्ट आहे. .आता 'काजळमाया' मालिका संपल्यावर ९ वाजता 'तुझ्या सोबतीने' मालिका सुरू होणार आहे. तर 'नशीबवान' मालिकेची वेळ बदलू शकते असा प्रेक्षकांचा अंदाज आहे. मात्र, वाहिनीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही..राम कपूर अन् साक्षी तंवर यांचा 'तो' बोल्ड सीन; पत्नी गौतमीला कानोकान नव्हती खबर, रात्री समजलं तेव्हा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.