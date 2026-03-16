काही चुकलं असेल तर मोठ्या मनाने माफ करा... स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय मालिकेतून अभिनेत्रीची एक्झिट; म्हणते

छोट्या पडद्यावर अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतायत. त्यात नवनवीन चेहरेदेखील दिसतायत. मात्र असं असताना एका लोकप्रेय मालिकेतून एका अभिनेत्रीने अचानक एक्झिट घेतलीये. छोट्या पडद्यावरील ही लोकप्रिय मालिका म्हणजे 'येड लागलं प्रेमाचं'. या मालिकेत अभिनेत्री पूजा बिरारी आणि अभिनेता विशाल निकम मुख्य भूमिकेत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ज्येष्ठ अभिनेत्री नीना कुळकर्णी यांनी या मालिकेचा निरोप घेतला. आता या मालिकेतून आणखी एका अभिनेत्रीची एक्झिट झाली आहे. ही अभिनेत्री आहे प्राजक्ता नवनाळे. प्राजक्ता या मालिकेत मंजिरीच्या बहिणीची भूमिका साकारत होती. .आता प्राजक्ता म्हणजेच मालिकेतील ऋतुजाने प्रेक्षकांचा निरोप घेतलाय. तिने एक भावुक पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्यात. तिने लिहिलं, 'माझ्यासाठी हा सगळ्यात अवघड आणि खूप भावूक असा हा क्षण आहे. एन्ट्रीचा पहिला सीन ते आजचा शेवटचा सीन… हा सगळा प्रवास आठवला आणि राहवलं नाही. ऋजुताचा शेवटचा सीन करताना खूप भरून आलं. ऋजुताचा प्रवास खूप भारी होता. गेली दोन वर्षं ऋजुतावर प्रेक्षकांनी खूप प्रेम केलं. प्रत्येक सीनची, ऋजुताच्या लूकची पोचपावती कायम मिळाली. दोन वर्षांत खूप काही शिकायला मिळालं. आज ऋजुताचा गोड प्रवास इथेच थांबतोय. काय चुकलं असेल, तर मोठ्या मनाने माफ करा. दोन वर्षांचा हा प्रवास माझ्यासाठी खूप मोठा आहे.' .तिने पुढे लिहिलं, 'एखादं पात्र साकारताना त्याची इतकी सवय होऊन जाते की, रोजच्या वागण्यात-बोलण्यातसुद्धा ते पात्र कळत नकळत येत असतं. रोजचं ठरलेलं रूटीन असतं आणि अचानक आता हे सगळं नसणार. तो सेट, ती मेकअप रूम, स्पॉटदादांनी बनवलेली ब्लॅक कॉफी… आल्या आल्या मिळालेली ती स्क्रिप्ट… मॅडम, सीनसाठी बोलावलाय हा आवाज, ऋजुताचा क्लोज लागलाय टचअप करा रे हे आता नसणार. पण, माझ्या मनात या गोड आठवणी मी कायम जपून ठेवणार आहे.'.पुढे ती म्हणते, "थोडा खेळकर स्वभाव असल्यामुळे सेटवर माझ्याच हसण्याचा आवाज असायचा. हसण्याच्या आवाजावरून कळायचं ऋजुता आली. या माझ्या गोड प्रवासात मला सगळे सहकलाकारही छान मिळाले. समजून घेऊन शांततेत मजा करत आम्ही सीन करायचो. आजवर ज्या मालिका केल्या, त्यातला हा बेस्ट सेट होता. माझा टीमचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. गोड माणसांमुळे हा प्रवास आणखीनच गोड झाला. माझ्या 'येड लागलं प्रेमाचं' मालिकेच्या टीमला माझ्याकडून खूप खूप धन्यवाद! माझ्यावर विश्वास दाखवून मला हे पात्र साकारायची संधी दिली.'.ही पोस्ट शेअर करताना प्राजक्ता रडत होती. तिला पाहून चाहतेही भावुक झालेत. "तुझी आठवण येईल", "तुझ्यामुळे हे ऋजुता पात्र रंगलं" अशा प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्यात.